El Juzgado de Primera Instancia 23 iniciará su actividad el 31 de marzo en la Ciudad de la Justicia

ZARAGOZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia número 23 de Zaragoza, de nueva creación, iniciará su actividad el 31 de marzo en el Edificio 'Vidal de Canellas' de la Ciudad de la Justicia, ha anunciado este martes el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, acompañado por la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor.

En rueda de prensa, Nolasco ha señalado que este juzgado tenía que haberse puesto en funcionamiento el pasado 1 de enero, pero la anterior consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y la entonces directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, en el Gobierno de Javier Lambán (PSOE) "lo torpedearon por un tema electoral, con toda la mala fe del mundo".

El vicepresidente primero ha manifestado que "la celeridad" con la que ha trabajado la actual directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, "ha permitido arreglar este nefasto panorama, el deliberado olvido de la respuesta obligada al Ministerio de Justicia".

Ha explicado que el Ministerio de Justicia aprobó un Real Decreto, en 2023, de creación de nuevos juzgados en toda España, en el que el Juzgado de Primera Instancia número 23 de Zaragoza aparecía como creado, pero no como puesto en funcionamiento, una situación que "no era accidental porque la Comunidad Autónoma no había presentado, deliberadamente, el Informe de Fecha, Personal y Ubicación". De esta forma, "el Ministerio dio por sentado que no teníamos ninguna prisa".

Alejandro Nolasco ha expuesto que el Gobierno anterior de Javier Lambán decidió "torpedear" la acción del nuevo Ejecutivo de Jorge Azcón, ya que las elecciones autonómicas se celebraron el 28 de mayo y el Ministerio de Justicia solicitó el informe mencionado a las comunidades autónomas el 22 de junio, cuando el Gobierno de Lambán estaba en funciones tras perder los comicios y pretendió "que la herencia recibida sea difícil de llevar".

"Mayte Pérez y Júlvez optaron por no responder al requerimiento porque sabían que si no contestaban se iba a demorar", ha criticado Nolasco, quien ha apuntado que Pastor llamó al Ministerio en diciembre, obteniendo respuesta el 12 de enero. El juzgado se pone en funcionamiento por Orden ministerial, no por Real Decreto.

Nolasco ha exigido a Pérez que pida disculpas a los aragoneses "por la dejación de funciones premeditada" y ha aseverado: "Ponemos soluciones a todas las zancadillas que nos han puesto antes".

La directora general ha apuntado que el nuevo juzgado se ubicará donde estaba el Juzgado 12 bis, que se creó para atender los asuntos relacionados con las cláusulas suelo, y contará con siete funcionarios de gestión y uno de auxilio judicial. En otro orden de cosas, Esmeralda Pastor ha comentado que no hay fecha para el inicio de las obras en el Palacio de los Luna, que alberga el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), aunque "es inminente".