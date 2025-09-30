Ladrero (PSOE): "A Azcón se le ha caído la careta aplaudiendo a Feijóo cuando defendió el trasvase en Murcia"

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha recalcado su postura antitrasvasista y ha afirmado que "defender el Ebro es defender Aragón", para añadir que al líder del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, "se le ha caído la careta" al aplaudir en Murcia las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando defendió la idea de llevar agua a esa comunidad autónoma.

Antes de comenzar la Ejecutiva Provincial este martes, Ladrero ha asegurado que al presidente de Aragón "tiene una patata caliente" con esa imagen --del aplauso-- y "debería haberse levantado por respeto a los aragoneses".

En el mismo sentido, ha destacado que un hipotético trasvase sería una obra de un impacto medioambiental "dañino y grave", reclamadno al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza una estrategia contra el cambio climático, previendo planes de evacuación, de emergencias y zonas inundables.

Por otro lado, la secretaria general del PSOE de Zaragoza ha aprovechado la reunión de la Ejecutiva Provincial para reforzar su compromiso con la provincia para convertirla en "motor de transformación" y en "un proyecto colectivo que haga del territorio un ámbito de oportunidades justo y cohesionado".

La líder de los socialistas zaragozanos ha sido firme a la hora de expresar los objetivos que deben guiar el trabajo de la formación en los ayuntamientos y en la propia Diputación Provincial de Zaragoza, a la vez que ha denunciado "el silente pero eficaz recorte de servicios y el vaciamiento de lo público que realiza el PP desde las instituciones que gobierna, de manera especial desde el Pignatelli".

Ladrero ha incidido en el recorte de plantillas sanitarias en los pueblos, el cierre de aulas, la centralización de recursos y el papel de "una Zaragoza que vuelve a ejercer el liderazgo desde la jerarquía y no desde la cooperación".

"QUE NADIE QUEDE ATRÁS"

La secretaria general de los socialistas zaragozanos ha animado a los miembros de la Ejecutiva a seguir trabajando por una provincia en la que "nadie quede atrás", y ha sido contundente al defender que la vida en los pueblos debe tener los mismos servicios y garantías que en la ciudad, "si no queremos un erial humano en torno a la capital de Aragón" .

Además de apostar por servicios públicos fuertes y presenciales, ha apoyado una fiscalidad justa que permita la redistribución de los recursos, a la vez que un empleo digno en el que también cobre protagonismo la transición energética y la digitalización con retorno social.

"La vertebración territorial solo se consigue priorizando las inversiones donde más se necesitan y devolviendo protagonismo a los municipios". En esta línea, ha recordado "el corazón netamente municipalista del PSOE", que pretende una red de pueblos vivos con calidad de vida.

Por eso, Ladrero apuesta también por una política de vivienda digna que huya de la especulación que se evidencia en Zaragoza y que permita el arraigo de los jóvenes, porque "sin escuchar y dar oportunidades a la juventud no es posible progresar".

Ladrero se ha centrado en la necesidad de pelear porque la Comisión Europea que preside la popular Úrsula Von der Leyen realice una revisión completa de la PAC, que garantice el futuro de los agricultores y no penalice a los pequeños y medianos agricultores, a la vez que abandone los recortes presupuestarios que harán inviable la viabilidad económica de las explotaciones.