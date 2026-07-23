Ladrero (PSOE): "El PP convierte la política en un show permanente con la plaza de toros"

La secretaria general de los socialistas de Zaragoza, Teresa Ladrero. - PSOE

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de los socialistas de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha puesto en valor el trabajo que ha realizado el PSOE en favor de la tauromaquia, "superando obstáculos y recursos de empresas irresponsables", tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que ha suspendido el acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón (TACPA), permitiendo así la organización de festejos taurinos en la plaza de Toros de la Misericordia para las fiestas del Pilar.

Ladrero no ha ocultado su "satisfacción" porque la decisión del TSJA no solo reconoce el trabajo de la DPZ, sino también el de los jurídicos de alto prestigio de la corporación provincial. La responsable socialista hacía hincapié en la idoneidad de la fórmula jurídica empleada en los pliegos, que opta por el arrendamiento patrimonial y no por la concesión de servicio público, que hasta el TSJA ha calificado de "excesiva".

De la misma manera ha resaltado que la Diputación de Zaragoza es la única institución que gestiona los festejos taurinos desde hace 168 años, sin tener competencias, pero con el ánimo de contribuir a organizar unas buenas Fiestas del Pilar. No obstante, Ladrero ha ido más allá del mero análisis técnico de los pliegos porque ha asegurado que lo ocurrido no va de "toros, sí o toros, no. Va de una absoluta politización de todos los asuntos, buscando el conflicto, generando una espiral de dudas, haciendo un uso partidista de todos los asuntos y dando lugar a situaciones surrealistas".

Especialmente dura ha sido con el presidente del PP, Ramón Celma, que ha sido, ha dicho, el ejemplo de un "político amater, falto de experiencia, que solo ha querido hacer méritos antes sus jefes de cara a los próximos comicios". Asimismo, censuró su defensa de "las empresas irresponsables" y sus gritos contra el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, en la manifestación de ayer, erosionando el trabajo de la DPZ, institución que aspira a gobernar".

Ladrero ha agregado que "frente a la política de show que ha cansado a los ciudadanos" pide lealtad y un pacto en el sector para evitar la judicialización de los procesos, porque "si va a haber festejos taurinos en el Pilar es por el trabajo de la DPZ, pero si el TSJA no hubiera anulado el pronunciamiento del TACPA, muy vinculado al Gobierno de Aragón, "el fracaso hubiera sido de todos".

Asimismo, ha considerado que los toros "son un patrimonio de los aragoneses, y hoy Celma está de bajón porque no quería fiestas del Pilar en la Misericordia".

La secretaria general del PSOE Zaragoza no ha pasado por alto los expedientes mal gestionados que tiene la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueza, en el consistorio de la capital aragonesa, desde el spa de Ranillas a la falta de ejecución de las partidas de DPZ en barrios rurales, pasando por el parque de atracciones o la paralización de la zona azul, y se ha preguntado si Celma se lo reprochará.