Lambán (PSOE): "Las comunidades que no pongan la innovación en el centro de sus políticas no tendrán éxito"

Publicado 21/05/2019 11:28:26 CET

ZARAGOZA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, candidato del PSOE a la reelección en los comicios autonómicos del 26 de mayo, ha afirmado que "las comunidades que no innoven, que no pongan el conocimiento en el centro de sus políticas, no tendrán éxito y las que lo hagan tendrán éxito en el futuro".

Lambán ha señalado, en una entrevista concedida a Europa Press, que "se ha duplicado el gasto en I+D+i, pero pensamos que no es suficiente y, de cara al futuro, proponemos seguir intensificando el contacto con la universidad, introducir el concepto de innovación en todas y cada una de las políticas públicas".

Así, el candidato a la reelección ha mencionado proyectos como Expo Innova, mediante el que se habilitará el antiguo recinto Expo de Zaragoza como espacio de innovación, y Mobility City, con el que el Gobierno regional pretende situar a Zaragoza "en la vanguardia del siglo XXI como espacio de innovación y de debate sobre lo que tiene que ser esa movilidad, un asunto fundamental del mundo que nos toca vivir" porque "asistimos a la muerte de la gasolina y pasamos a ser un mundo gobernado por la energía eléctrica".

En la Expo "va a estar el campus de FP digital". "Queremos que Aragón sea pionera, ni más ni menos que tener a nuestra disposición un centro donde se forme a jóvenes en todo lo relacionado con la economía digital y la inteligencia artificial, que van a ser las disciplinas profesionales que van a dominar, progresivamente, el mundo", ha manifestado Lambán, quien ha subrayado que "hay empresas que solicitan este tipo de jóvenes y no existen en el mercado laboral y cuando los tengamos, el hecho de tenerlos se convertirá, asimismo, en un factor de atracción de empresas de esa naturaleza".

El candidato socialista quiere que Zaragoza se convierta en "una referencia en materia de economía del conocimiento y circular" conectándola con Platea, en Teruel, y Walqa y Plhus en Huesca "para hacer un gran corredor de la economía del conocimiento".