Lambán señala la importancia para eliminar conflictos de una candidatura olímpica conjunta

ZARAGOZA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha calificado de "operación formidable" y "con alcance de Estado" que, en la candidatura de los Pirineos para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, Cataluña esté "implicada", junto con Aragón, en un proyecto "en el que está en resto de España" en un contexto de "búsqueda de eliminación de conflictos".

Así se ha pronunciado durante la declaración institucional que ha protagonizado junto al presidente de España, Pedro Sánchez, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón, tras reunirse ambos para tratar sobre la candidatura olímpica.

"Sería una oportunidad formidable desde el punto de vista del Estado", por ser una operación política "de un alcance descomunal", teniendo en cuenta "las circunstancias por las que han atravesado España y Cataluña en los últimos tiempos", ha esgrimido Lambán.

"Si lográramos ponernos de acuerdo" para esta candidatura, "el paso que estaríamos dando sería gigantesco", ha sostenido, para advertir de que "o la compartimos el Gobierno de España, el Gobierno de Cataluña y el de Aragón y la organiza el Comité Olímpico Español o está llamada al fracaso".

El jefe del Ejecutivo aragonés se ha mostrado convencido de que hay "muchas posibilidades", "si hacemos las cosas bien, de ser la candidatura a la que el Comité Olímpico Internacional dé la posibilidad de organizar esos Juegos en 2030".

LOS ALCALDES LO QUIEREN

Lambán ha considerado que sería una oportunidad "desde el punto de vista económico y social" tanto para el Pirineo aragonés, como para el catalán, para afirmar que la quieren "todos los alcaldes y habitantes, catalanes y aragoneses" por lo que supondría de "promoción de los territorios" y "de la marca Aragón y de la marca Cataluña".

No obstante, ha remarcado que en Aragón "no estaremos en condición de socios subalternos o residuales", sino solo como socios "en pie de igualdad con los demás", una postura en la que está también el presidente Sánchez, "que fue el primero que me habló de este proyecto", como también la comparte el presidente del COE, Alejandro Blanco.

Esta es una jornada "importante para los Juegos, para Aragón", ha sentenciado Lambán. A Sánchez le ha dicho: "Te lo agradezco mucho, nos estás ayudando en todas las políticas sectoriales y este apoyo para estos Juegos puede ser determinante para una parte del territorio aragonés".

HERMANOS

El presidente de Aragón ha aprovechado para señalar "que, por convicción y devoción, nos consideramos hermanos de los catalanes,

no puede ser de otra forma entre dos territorios que hemos compartido mucha historia, somos geográficamente vecinos, estamos unidos por miles de relaciones familiares, personales y, que son fortísimas en la economía".

"Somos clientes y proveedores los unos de los otros" y "se asombrarían del alto grado de implicación entre las dos economías", ha remachado el presidente regional.

También ha dicho que ésta es una comunidad política "milenaria", que hace 800 años "tenía los mismos contornos geográficos que en la actualidad, ya se llamaba Aragón y sus habitantes se reclamaban aragoneses".

Además, ha continuado, fue conformante, "socio fundador" de la nación española y "siempre presumimos de que ser aragonés es una excelente manera de ser español", pero, "la historia no nos trató demasiado bien", aunque el Estado autonómico "nos deparó una segunda oportunidad que hemos sabido aprovechar para descubrir nuestras potencialidades, encauzarlas a nuestra medida, a lo que los aragoneses queremos que sea nuestra tierra".

También ha servido para "detectar nuestras debilidades" y mejorarlas y para dotar "de un instrumentos magnífico para relacionarnos con el Ejecutivo de España en términos de lealtad, cooperación y de reivindicación, cuando entendemos que hay asuntos que se nos deben resolver por la vía de medidas específicas por parte del Gobierno de la nación", ha apostillado Lambán.

A su entender, Aragón "tiene muchos títulos para reivindicarse como actor fundamental de la construcción de España como gran país

y para reivindicarse en pie de igualdad con todos los demás; la historia y la realidad lo favorecen" y "la conciencia que tenemos de sentir que no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie, aunque seamos pocos". "Los aragoneses hemos sido siempre pocos, pero nunca poco", ha enfatizado Lambán.