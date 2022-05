Lambán subraya la importancia de los profesionales para afrontar la modernización de la sanidad

ZARAGOZA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha subrayado la importancia de contar con los profesionales para afrontar la modernización de la sanidad española, quienes, por su cuenta, tratan de "mejorar el servicio que prestan a la sociedad" y sus conocimientos.

Se ha pronunciado así antes de inaugurar en Zaragoza el XIV Congreso de la Sociedad Aragonesa de Endocrinología y Nutrición, que se celebra hasta este viernes, 13 de mayo, junto con el presidente de la Sociedad Aragonesa de Endocrinología y Nutrición, Alejandro Sanz. El congreso ha contado también con la presencia de la consejera de Sanidad, Sira Ripollés, entre otros representantes del ámbito sanitario.

"En un momento en el que la sanidad pública española atraviesa por dificultades que obligan a reflexiones muy serias a toda la clase política española", asistir a este congreso "nos hace tomar conciencia de que para afrontar la modernización de la sanidad española y la mejora de la salud pública contamos con magníficos profesionales", ha expuesto el presidente aragonés.

Lambán ha reconocido, asimismo, que existen problemas financieros y que la pandemia del coronavirus no ha hecho sino incrementar los "quebrantos" que ya había.

Por otra parte, el presidente ha aprovechado para agradecer el trabajo de estos profesionales, que conoce personalmente, entre otras cosas, porque es diabético desde hace 19 años y en este tiempo "no he experimentado ningún retroceso en mi salud" por esta causa, "al contrario, me he beneficiado de las novedades que no se han dejado de introducir".

El presidente de la Sociedad Aragonesa de Endocrinología y Nutrición, Alejandro Sanz, ha explicado que en este congreso las principales novedades que se van a dar a conocer son los nuevos fármacos para la hipercolesterolemia y unos trabajos realizados sobre valoración nutricional utilizando técnicas de imagen en los que se han estudiado diferentes partes musculares, como las implicadas en el proceso de masticación.

Según ha dicho, es un ámbito "muy novedoso", en el que se ha trabajado solo en Aragón y Japón, con estudios publicados en revistas internacionales. Ha explicado que en las personas mayores existe una relación entre mal nutrición, fragilidad y falta de fuerza muscular y que estas investigaciones han constatado que fallo en la masticación "es el punto de unión de estas tres situaciones" ya que cuando "no puedes masticar bien, no comes carne y eso hace que haya desnutrición y ésta lleva a la disminución de fuerza musical y, a su vez, a la dificultad de masticar".

La solución, ha comentado, pasa por la rehabilitación y por mejorar el aporte de proteínas en personas mayores y con una situación de enfermedad severa. En otro orden de cosas, se ha mostrado optimista porque ha dicho que se observa en la población joven un interés por una alimentación y unos hábitos "más saludables".