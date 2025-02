Lasobras (CHA) reclama el plan de infraestructuras educativas y una partida para ampliar el CEIP de Sarrión (Teruel)

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras ha criticado "la dejadez, ineficacia y falta de compromiso con el medio rural" mostradas por el Gobierno de Aragón y el Departamento de Educación, a los que ha reclamado la presentación del plan de infraestructuras educativas para acometer mejoras como las que demanda para el CEIP de Sarrión, para el que propone redactar un informe técnico sobre sus necesidades, así como incluir una partida presupuestaria para su ampliación.

Lasobras ha censurado al Ejecutivo autonómico por no dar respuesta a las necesidades actuales de las infraestructuras educativas, sobre todo en el medio rural. "A pesar de tener el mayor presupuesto de la historia de Aragón, en los centros educativos no se están realizando las reformas necesarias para atender la calidad educativa del alumnado", ha reprochado.

La diputada de CHA ha recordado que el Gobierno de Azcón no ha presentado el plan de infraestructuras educativas de Azcón, "pese a que el PP durante ocho años estuvo solicitándolo y ahora parece ser que no tiene ningún interés en elaborarlo como dejó claro el Departamento de Educación, y ello aunque la anterior consejera de Educación se comprometió a presentarlo en diciembre de 2023 para su aplicación a partir de la aprobación de los presupuestos de 2024".

Una postura que, según ha repasado Lasobras, contradijo posteriormente el secretario general técnico del Departamento de Educación al afirmar que no se hacen necesarios los planes de infraestructuras.

"Como no hay plan de infraestructuras educativas, no hay compromiso del Gobierno de Aragón y, además, desconocemos si va a haber presupuestos o no, y si los hay tampoco sabemos cuándo van a llegar a estas Cortes de Aragón", ha lamentado.

Por ello, desde su grupo han anunciado una batería de iniciativas. La primera de ellas, este mismo martes en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, donde propondrá la ampliación del Colegio Público de Infantil y Primaria de Sarrión, un centro que actualmente cuenta con 144 escolares "que ocupan las aulas actuales, los despachos de los docentes y la biblioteca porque el centro ya no tiene espacio suficiente para dar las clases", ha declarado.

EL COLEGIO DE SARRIÓN NECESITA MÁS ESPACIO

La situación de este centro escolar, según ha advertido, se verá agravada el curso que viene "porque la matrícula de Educación Infantil aumentará superando la ratio, por lo que se necesitará un aula más, lo que refleja la expansión demográfica de Sarrión".

Lasobras ha explicado que las estadísticas lo ponen de manifiesto que el Colegio de Sarrión es uno de los pocos centros educativos de Teruel, cuya población evoluciona positivamente y con unas expectativas de crecimiento todavía mayores en los próximos años".

Así, ha detallado que, en menos de cuatro años, Sarrión ha visto aumentada su población en más de 100 habitantes y en 2022 nacieron 20 niños y niñas. "Todo este aumento es debido a la economía generada en Sarrión por el cultivo de la trufa, que ha sido capaz de asentar y de aumentar la población. Un aumento que va a continuar y que el Departamento debe de solucionar, porque el colegio se ha quedado pequeño", ha advertido.

Por ello, su grupo solicita la redacción de un informe técnico sobre las necesidades presentes y futuras del Centro Educativo de Infantil y Primaria de Sarrión "para garantizar la calidad educativa del alumnado y también que se incluya en los presupuestos de Aragón del 2025 una partida económica suficiente que pueda garantizar las actuaciones destinadas para adecuar este espacio educativo".

Una iniciativa que se verá acompañada de preguntas orales en el próximo Pleno de las Cortes de Aragón para conocer cuál va a ser el plan de infraestructuras educativas de Azcón para este 2025, "que ya vamos dos meses tarde", ha concluido Lasobras.