Ledesma (PP) afirma que el PSOE "no tiene ningún proyecto para Aragón" y se suma a "la polémica pueril" de Vox

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha afirmado este miércoles que el PSOE "no tiene ningún proyecto para Aragón" y se suma a "la polémica pueril" de Vox.

En rueda de prensa, Ledesma ha respondido al portavoz parlamentario del PSOE Aragón, Fernando Sabés, quien antes ha reclamado seriedad, responsabilidad y coherencia al presidente de Aragón, Jorge Azcón, para gobernar "como los aragoneses nos merecemos".

"Cada día hay un capítulo nuevo en el teatro que Azcón hace con Vox", ha dicho Sabés, añadiendo que "Azcón oculta su falta de gestión y los recortes en servicios públicos haciendo teatro con la ultraderecha".

Para Ledesma, "el Partido Socialista y su portavoz no pierden una ocasión de hacer el ridículo" porque "están vacíos de discurso, para nada están preocupados por los problemas de Aragón".

"De hecho, es un partido que ha traicionado en numerables ocasiones a los aragoneses, incapaz de construir una alternativa de gobierno y cuyo vacío político se reduce exclusivamente a confiar en Vox", de forma que "el único proyecto del Partido Socialista es Vox", ha continuado el portavoz del PP.

Ha señalado que la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, también portavoz del Gobierno de España, "vive y trabaja en Madrid, y viene aquí los fines de semana a hacer turismo político", añadiendo que es la líder regional del PSOE "para someter al socialismo de Aragón a Pedro Sánchez y los intereses de La Moncloa".

A su juicio, el PSOE aragonés renuncia de forma "permanente" a "traer una alternativa, algo que sea positivo y necesario para los aragoneses, y se limita a sumarse a las polémicas pueriles de Vox".

Fernando Ledesma ha comentado que en cuanto el Gobierno de Aragón conozca el dato del objetivo de déficit para 2026 llevará el techo de gasto a las Cortes de Aragón, "inmediatamente", convencido de que "va a salir porque es en beneficio de los aragoneses", avisando de que "negarse a aprobar el techo de gasto es negarse a hablar y a trabajar para solucionar los problemas de los aragoneses".