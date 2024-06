Ledesma (PP) tilda de "cobardía" la abstención del PSOE en la PNL contraria a la financiación singular de Cataluña

ZARAGOZA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha tildado este lunes de "cobardía" la abstención del PSOE en la votación, en la Comisión de Hacienda, de una proposición no de ley de los 'populares' contraria a la condonación de la deuda y la financiación singular de Cataluña.

"Abstenerse es esconderse, y eso es lo que han hecho hoy el PSOE y su portavoz parlamentaria, Mayte Pérez, en un acto de cobardía", ha manifestado Ledesma, señalando que una vez más, los socialistas anteponen a Sánchez a los aragoneses.

Ledesma ha afirmado que, una vez más, "ha quedado claro que Pérez y el PSOE anteponen a Sánchez a los intereses de Aragón. Una vez más dicen una cosa y votan otra, la deriva de la portavoz socialista y del PSOE es tal que ya ni reconocen la voz del secretario general del PSOE de Aragón".

En este sentido, el portavoz 'popular' ha lamentado que el PSOE de Aragón "se ha convertido en una organización dependiente y sumida a su líder. Sin proyecto para España y sin proyecto para los aragoneses, que es lo que más nos preocupa y afecta a nosotros. Saben la importancia de lo que estamos hablando, una financiación singular, un cupo para Cataluña, supone menos dinero para los aragoneses, para mantener nuestros servicios. Es un tema de vital importancia y a ellos lo único que les preocupaba era esconderse, retrasar el debate".

FALTADO A LA VERDAD

Ledesma ha recordado a la portavoz socialista que conocían esta iniciativa desde hace una semana y que ha faltado a la verdad con la suspensión de las comisiones, ya que lo han solicitado los grupos minoritarios.

"Esta Comisión de Hacienda no se puede retrasar, el asunto es urgente y de enorme importancia para Aragón. No vale la manipulación, esta actitud del PSOE ya no cuela", ha dejado claro.

Además, Ledesma ha mostrado su perplejidad ante las acusaciones de la portavoz socialista de dejación de funciones al Gobierno de Aragón. "Parece que antes de dar esta rueda de prensa la señora Pérez ni ha escuchado las declaraciones del presidente Azcón ni ha leído las entrevistas de este fin de semana del consejero de Hacienda", ha ironizado Ledesma.

Ha recalcado que "es la portavoz parlamentaria del PSOE la que hace dejación de funciones y trata de esconderse, algo que por ejemplo no ha hecho ni García Page ni Barbón. Lo que está claro es que este PSOE de Aragón que presumía de voz propia se ha quedado en un susurro silencioso y hoy han vuelto a demostrar lo que son, una organización al servicio de Sánchez y capaces de traicionar a los aragoneses por el interés de su líder de aferrarse al sillón de La Moncloa".