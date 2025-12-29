Licitadas por 12,1 millones las obras de dos nuevos espacios del DAT Alierta

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Aragón ha autorizado la licitación de las obras de dos de los espacios del Distrito Aragonés de la tecnología (DAT Alierta). Por un lado, las obras del nuevo edificio del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) con un presupuesto de 12,1 millones de euros y por otro los trabajos en los llamados 'Bosques Lineales' en los que se invertirán 9,3 millones.

La construcción del inmueble del ITA se ha enmarcado dentro del nuevo 'Plan Estratégico 2025-2028' del ITA. El contrato ha establecido un plazo máximo de ejecución de dieciocho meses y contará un presupuesto total de 18 millones de euros, 12,1 para las obras incluidas en el acuerdo de consejo de Gobierno y el resto para el equipamiento.

La nueva instalación tendrá 5.174 metros cuadrados distribuidos en una planta baja y dos plantas superiores que albergarán laboratorios especializados, una nave taller de doble altura, espacios para pruebas con maquinaria, así como oficinas y zonas multifuncionales.

El diseño incorporará criterios de eficiencia energética, incluyendo una instalación fotovoltaica para autoconsumo y sistemas inteligentes de control de iluminación, climatización y ventilación, garantizando un funcionamiento sostenible y optimizado.

Con esta inversión, el ITA reforzará su posición como referente en innovación tecnológica, ofreciendo infraestructuras punteras para impulsar proyectos estratégicos en sectores clave de la economía aragonesa y nacional.

BOSQUES LINEALES

Por su parte, la actuación conocida como 'Bosques lineales' supondrá la urbanización y reordenación de los ejes uno y dos de las calles María de Luna y Mariano Esquilor del plan especial Actur, en el marco del DAT Alierta, entre los años 2026 y 2027 tras el proyecto redactado por IDOM Ingeniería y Consultoría.

La actuación busca naturalizar el entorno universitario mediante la creación de infraestructuras verdes que favorezcan la biodiversidad, mejoren la resiliencia climática y generen espacios saludables para la convivencia y el aprendizaje.

El proyecto ha contemplado la integración de vegetación en el campus de la Universidad de Zaragoza, la creación de microclimas que reduzcan el impacto ambiental y la habilitación de áreas para actividades al aire libre de carácter docente, cultural y deportivo. Además, se priorizará el uso peatonal frente al tráfico rodado, fomentando la interacción social y la sostenibilidad urbana.

Siguiendo con las actuaciones dentro del DAT Alierta, el Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de compromiso de gastos para ejercicios futuros para la contratación de obras de remodelación y mejora del edificio central del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón. Las obras se desarrollarán durante el año 2026 con un presupuesto de 2.023.059 euros.

Asimismo, se ha autorizado el expediente de compromiso de gastos para ejercicios futuros para la contratación de obras del nuevo vial interior entre el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón y el aparcamiento sur del edificio Lorenzo Normante en el DAT Alierta. Estos trabajos, que serán realizados en 2026, tendrán un presupuesto de 302.500 euros.