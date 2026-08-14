La lista de espera quirúrgica de Aragón cierra julio con 8.117 pacientes, condicionada por la huelga de médicos

Evolución de la lista de espera quirúrgica en Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica de más de 180 días en Aragón ha finalizado en julio de 2026 con 8.117 pacientes, 304 más que en el mes anterior, algo que el Departamento de Sanidad ha achacado al impacto de la huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco.

Ello ha implicado la suspensión de más de 4.900 intervenciones quirúrgicas, ya que en la segunda quincena de julio se reduce la actividad debido a las vacaciones del personal, han señalado desde el Gobierno autonómico.

Por provincias, en Zaragoza hay 7.234 usuarios pendientes de operar desde hace más de seis meses; en Teruel, 580 y en Huesca, 303. Respecto al mes anterior, el incremento más destacado es en Zaragoza con 275 pacientes. Huesca aumenta en 28 pacientes y la cifra en la provincia de Teruel asciende en un paciente respecto al mes anterior.

LA HUELGA "LASTRA" LA TENDENCIA POSITIVA

Según la Consejería de Sanidad, el impacto de los paros nacionales está "lastrando la tendencia positiva que se había consolidado con el Plan de dinamización de actividad quirúrgica, que logró reducir la lista de espera de larga duración en casi un 27%, pasando de 7.526 a 5.540 pacientes durante el año 2025".

Además, las semanas alternas de huelga han condicionado la organización de la actividad y generado un impacto acumulativo que se traduce en el incremento de las listas de espera observado en los últimos meses de 2026, unos efectos que no pueden compensarse de forma inmediata, por lo que continuarán influyendo en los meses siguientes, especialmente en el mes de agosto.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha priorizado aquellos procesos más graves y en los que la demora afecta más a la calidad de vida.

De todos los pacientes con demoras de más de 180 días, casi 2.734 aguardan procedimientos que no precisan ingreso hospitalario, lo que supone el 33,7% del volumen total de la lista de espera de larga duración.

MÁS DEL 70% DE LAS OPERACIONES, ANTES DE SEIS MESES

A pesar de los paros, este año 2026 más de 7 de cada 10 de las intervenciones se realizaron antes de los 180 días (73,3%). Además, el Departamento de Sanidad ha organizado un plan de choque para minimizar el impacto de la obra del primer quirófano híbrido público de Aragón.

Durante los trabajos, se mantienen operativos 30 de los 36 quirófanos del Hospital Universitario Miguel Servet y se realizarán intervenciones en colaboración con el Hospital General de la Defensa y el Hospital Nuestra Señora de Gracia. Se trata de una infraestructura de alta tecnología que permitirá diagnosticar, tratar y verificar resultados en un único acto quirúrgico.

La inversión es de 1.299.000 euros en equipamiento tecnológico, a la que se suman 400.000 euros para la ejecución de las obras necesarias y los trabajos empezaron a finales de junio con una duración prevista de cinco meses.

El Departamento de Sanidad ha lamentado que, tras un año de "confrontación" y "falta de diálogo" del Ministerio de Sanidad con el colectivo médico, las consecuencias de la huelga sigan repercutiendo en los pacientes aragoneses.

En todo caso, ha reiterado el agradecimiento por el compromiso de todos los profesionales del Servicio Aragonés de Salud que hacen posible, día a día, mantener una elevada actividad quirúrgica en los diferentes hospitales públicos de la comunidad.