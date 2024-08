La Lonja de Sos acoge este sábado el único concierto en Europa de Marty Wilson-Piper y Olivia Elektra

SOS DEL REY CATÓLICO (ZARAGOZA), 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Lonja Medieval de Sos del Rey Católico acogerá este sábado, 10 de agosto, el único concierto en Europa del guitarrita de The Church, Marty Wilson-Piper y la violinista Olivia Elektra, a las 22.30 horas.

El año pasado, Marty y Olivia giraron por Europa y Estados Unidos pero en este verano el concierto en la Lonja Medieval de Sos es el único que van a ofrecer en toda Europa, haciendo de este evento algo único, especial e irrepetible: una noche con la música de Marty en un escenario mágico y cercano, el mismo lugar donde tuvieron lugar los conciertos del Festival Luna Lunera.

Marty Willson-Piper, guitarrista del famoso grupo australiano The Church entre 1980 y 2013, acompañado de Olivia Elektra --violín--, repasa en directo su carrera: los hits de The Church, temas de sus discos en solitario o de su paso por bandas como los también legendarios australianos The Saints o All about Eve, la banda británica de Folk Gótico.

Marty también ha colaborado y escrito canciones con artistas de la talla de Grace Slick --Jefferson Airplane/Starship--, Linda Perry --4 Non Blondes--, Aimee Mann, Susanna Hoffs --Bangles-- o David Gedge --Wedding Present--.

Ha formado parte de bandas de Rock Progresivo como Noctorum y Anekdoten y en 2022 hizo un disco a medias con Brix Smith --The Fall, Adult Net-- llamado 'Lost Angeles', una auténtica joya de rock alternativo, guitarrero y melódico pero arriesgado.

The Church es una de las mejores bandas de la historia de la musica australiana que llegó a alcanzar el éxito en los 80 en USA y Europa, lo que les proporcionó un enorme prestigio que mantienen hoy en día pues siguen girando por todo el mundo y editando discos que la crítica regularmente ensalza por su gran calidad. Son sin duda una gran influencia en toda la escena de rock alternativo, indie rock e incluso rock gótico que les sucedió.

Se formaron en Canberra en 1980 y en 1988 alcanzaron el numero dos en USA con 'Under the Milky Way'. Desarrollaron una extensa carrera en la que grabaron otros hits --Reptile, Metropolis-- y discos tan destacables como 'Heyday', 'Starfish', 'Gold afternoon fix' o 'Seance'.

A lo largo de sus más de 40 años de carrera han girado intensamente por todo el mundo abarcando estilos que van desde el post-punk de sus inicios hasta el rock progresivo o la psicodelia, siempre marcados por el sonido de las guitarras de Marty --sobre todo de 12 cuerdas-- creando ambientes e intensidades combinados con el lirismo de las letras.

Además, dentro del Festival 'Sos en vivo', a partir de las 13.00 horas, habrá un 'Tributo a Más Birras', y el día anterior, viernes, a las 22.30 horas, se celebrará el evento 'Rebeldes '79', a las 22.30 horas. Las ventas se pueden adquirir en 'www.localentradas.com'.