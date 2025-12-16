López ve "estéril para Aragón" el abono único de transporte y exige "diálogo, rigor y transparencia" para implementarlo

1036674.1.260.149.20251216143354 Octavio López ha comparecido en rueda de prensa junto al director general de Transportes, David Sánchez Fraile. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha tildado de "estéril para Aragón" la puesta en marcha de un billete único de transportes para los servicios ferroviarios de Media Distancia y Cercanías y los servicios de autobús de competencia estatal anunciado por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, al tiempo que ha pedido "diálogo, rigor y transparencia" para implementar esta medida en la comunidad autónoma.

En concreto, el nuevo billete entrará en funcionamiento, a partir de la segunda quincena de enero y será único para toda España, por 60 euros al mes --30 euros para los jóvenes menores de 26 años--.

En una rueda de prensa este martes, López ha argumentado su razonamiento en que las tarifas anunciadas por Pedro Sánchez se refieren a servicios e infraestructuras de transporte estatales con poca presencia en Aragón, pues "solo disponemos de una única línea de Cercanías entre Casetas y Zaragoza y la que estamos demandando entre Zaragoza y Huesca se ve menospreciada por el ministro de Transportes, que se basa en un presunto estudio que la descarta, según él, por baja demanda".

En este sentido, el consejero autonómico ha recordado que hace casi un mes solicitó por carta al ministro ese estudio "para analizarlo exhaustivamente y aún estamos esperándolo, convencidos de que la realidad es bien distinta y de que la rentabilidad social de ese servicio la hacen viable ahora y más aún en un futuro próximo".

Ha remarcado que "en Cercanías mal, pero en media distancia mal también, puesto que los servicios en Aragón son escasos, hasta el punto de que es el Gobierno de Aragón quien tiene que complementar un servicio mínimo mediante un contrato con Renfe que nos cuesta 4,5 millones al año".

Octavio López ha lamentado que esos servicios de media distancia en Aragón solo realicen parada en 90 de los 731 municipios aragoneses.

AUTOBÚS

Sobre los descuentos en los servicios de autobús anunciados por Sánchez, Octavio López ha matizado que la medida solo afectará a los desplazamientos fuera de la comunidad autónoma, dado que los internos se cubren con el nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera que está ultimando su despliegue, con 12 de los 15 lotes interurbanos ya en marcha.

Para el consejero, el "efectista" anuncio de Pedro Sánchez "pone de nuevo el dinero en las zonas más pobladas donde hay muchos servicios ferroviarios y de Cercanías que ya están fuertemente subvencionados, mientras que lo que necesita Aragón son más servicios y una financiación más justa para poder extender y mantener un sistema de servicio de transporte público que atienda tanto a los ciudadanos de las grandes urbes como a los del medio rural más despoblado".

En cuanto a la adhesión de los servicios autonómicos de Aragón al billete único, ha afirmado: "En las medidas de bonificación del transporte que el Gobierno central ha promovido y a las que se adherido Aragón, el dinero o ha llegado tarde, ha sido claramente insuficiente o directamente no ha llegado".

"No acabamos de ver el valor cuantitativo y cualitativamente tan positivo --de la medida--, porque tenemos una comunidad autónoma muy extensa, con muchos pequeños municipios y va fundamentalmente destinada a las cercanías de las que carecemos en Aragón", ha recalcado López.

"Yo invito y tú pagas, ese es el lema del señor Sánchez y su ministro en estas cuestiones", ha opinado López. Por ello, ha concluido pidiendo al Gobierno central "diálogo, rigor y transparencia" para que Aragón pueda adherirse "sin que luego haya retrasos e infrafinanciación, como sucede en las medidas de bonificación del transporte promovidas hasta ahora por el Ministerio", rechazando "anuncios de trazo grueso como el que ayer realizó el señor Sánchez".