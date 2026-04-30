Lorén acusa al PSOE de "alargar el pleno artificialmente" para que Chueca no llegue a la posesión de Azcón

El consejero municipal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén. - DANI MARCOS/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero municipal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha acusado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, de intentar "alargar el pleno artificialmente" con el objetivo de que la alcaldesa, Natalia Chueca, no pueda llegar a tiempo al acto de toma de posesión de Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón, previsto para las 17.00 horas.
En rueda de prensa, Lorén ha calificado de "gravísimo" este hecho y lo ha achacado a un "encargo externo" para "aplicar las políticas más sanchistas que desconocíamos hasta ahora", y ha comparado a Ranera con "los nuevos cristianos", que "tienen que demostrar ante otros que han cambiado de parecer". "A lo mejor Ranera está cumpliendo estrategias de Sánchez que antes no cumplía", ha opinado.
"Creemos que esta forma de hacer política donde se sustituye el consenso por la táctica que ha traído la izquierda al Ayuntamiento de Zaragoza debemos evitarla", ha subrayado.
Desde el Grupo Socialista, propusieron trasladar el Pleno municipal de este jueves al lunes, a lo que se negó el equipo de gobierno porque ya tenía a 500 personas convocadas a un seminario, por lo que era "prácticamente imposible". Por tanto, se decidió adelantar el horario de la sesión, hasta las 08.15 horas, para terminar a tiempo para acudir a la toma de posesión de Azcón.
Para Lorén, está situación "es más grave de lo que puede parecer" y va más allá de una "pataleta", ya que ha recordado que, en otras ocasiones, los grupos municipales han cedido para compatibilizar los plenos con diferentes obligaciones institucionales o de partido por "sentido común" y "colaboración institucional". Ha puesto como ejemplo congresos del PSOE en los que "se ha adelantado un pleno" o se ha renunciado a turnos para terminar antes.
Frente a ello, ha asegurado que los socialistas, tras conocer que la toma de posesión es a las 17.00 horas, han solicitado intervenir en puntos del día en los que no intervinieron en su comisión precedente.
"En condiciones normales, con una única intervención, el pleno hubiera tenido una duración inferior a seis horas. Comenzando a las ocho y media habríamos llegado con normalidad, con un nivel razonable de intervenciones", ha señalado Lorén.