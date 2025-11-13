Luz verde al reconocimiento de directivos en la educación concertada de Aragón

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón hará efectivo, desde este curso, el reconocimiento de los cargos directivos en los centros educativos concertados --jefaturas de estudios y jefaturas de departamento--, después de un acuerdo alcanzado por unanimidad en la mesa sectorial de la enseñanza privada concertada.

Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, en el I Congreso Autonómico Escuelas Católicas de Aragón 'Educamos con sentido'.

En concreto, la nueva estructura de jefaturas se va a desarrollar entre los cursos 2025-2026 --con efecto retroactivo--, 2026-2027 y 2027-2028.

En los centros que impartan Formación Profesional (FP), habrá un jefe de departamento por cada una de las familias profesionales implantadas; habrá dos jefes de departamento en los centros que impartan bachillerato concertado en el curso actual, y una jefatura de departamento más para aquellos centros concertados que, en el curso actual, tengan tres o más vías de bachillerato.

Asimismo, cada centro de Infantil, Primaria o Secundaria tendrá un jefe de estudios, medida que también se aplicará para los centros concertados específicos de educación especial.

A partir de septiembre de 2026 se incorporarán dos jefes de departamento de ESO por centro. En el caso de centros de tres vías, se incorporará un jefe de departamento más; y en centros con cuatro o cinco vías, se sumarán dos jefes de departamento más.

Por último, en septiembre de 2027, se incorporará un jefe de estudios más por centro de Infantil, Primaria o Secundaria.

Durante su intervención, el presidente autonómico ha recordado que "las Escuelas Católicas de Aragón aglutinan a un total de 90 colegios a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma", en los que están escolarizados 52.000 alumnos y dan trabajo a 4.500 empleados, entre profesores y el resto de personal que permite el funcionamiento de los colegios.

Por ello, ha considerado que las Escuelas Católicas merecen "no solo el respeto que se exige a una sociedad madura", sino también el apoyo de las instituciones.

BACHILLERATO CONCERTADO

Azcón se ha referido también a otra medida, la próxima concertación del bachillerato en Aragón, "una medida muy demanda por las familias aragonesas", ha asegurado.

Los centros beneficiarios de esta concertación de Segundo de Bachillerato el próximo curso serán 18 en Aragón: 16 en la provincia de Zaragoza, uno en Huesca --Alto Aragón-- y otro en Teruel --Las Viñas--. Los alumnos potencialmente beneficiarios serían 1.560 en todo Aragón: 150 en Huesca; 60 en Teruel y 1.350 en la Zaragoza.

"Esta medida viene a defender y a apoyar la educación concertada en todos los niveles: Infantil, Primaria, Secundaria y, también, Bachillerato", ha remarcado Azcón, quien la ha relacionado con la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil, que beneficiará el próximo curso a 8.500 familias.