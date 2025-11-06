Manuel Blasco destaca las ventajas del SITAR para optimizar la toma de decisiones "de forma más transparente"

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha destacado este jueves las ventajas del Sistema de Inteligencia Turística de Aragón (SITAR) para impulsar el turismo llevando a cabo el proceso de toma de decisiones "de forma más transparente". Ha comparecido a petición propia en Comisión de las Cortes de Aragón.

Manuel Blasco ha señalado que el SITAR es "una herramienta clave para la toma de decisiones en el sector turístico" y que "nació con una clara vocación de servicio público" con la puesta en marcha de paneles con datos abiertos e información del Instituto Nacional de Estadística.

El SITAR ha permitido conocer movimientos turísticos, gasto de turistas y estadísticas, así como tasas de ocupación, número de empleos y tipos de viviendas utilizadas.

Ha comentado que según el INE en 2024 hubo 4.010.000 viajeros, 911.000 extranjeros, un incremento del 4 por ciento respecto al año anterior, pero el SITAR ya no utiliza las encuestas, sino los datos de las compañías de telefonía móvil arrojando un dato: En 2024 se contabilizaron 7,8 millones de viajeros nacionales y 1,2 millones de internacionales, más de nueve millones de turistas.

Manuel Blasco ha llamado la atención sobre el cambio de la forma de realizar turismo, apuntando que la movilidad de viajeros con perfil turístico a través de datos móviles "es muy útil" ya que informa de datos de turistas que no se alojan en establecimientos turísticos y con el procedimiento habitual no se contabilizan.

Respecto al panel de gasto, el INE ofrece una sección de estadística experimental basada en el pago electrónico, lo que permite conocer de forma anonimizada dónde se ha gastado y cuánto, conociendo el impacto en el territorio, pero al haber pocos datáfonos en los pueblos pequeños "los datos son pocos" y no se puede descender a ámbitos comarcales y municipales, pero con el Open Data se conoce que los extranjeros gastaron 395 millones en 2024, un 12,7% más que el año anterior, y las primeras posiciones las ocupan los franceses, estadounidenses, alemanes y británicos, y en cuanto a los residentes el INE apunta 1.200 millones "sin contar con el gasto de los aragoneses".

El primer semestre de 2025, el gasto de los turistas nacionales ha sido de 608 millones de euros y en 2025 "se superará con creces la cifra de gasto de 2024", ha dicho el consejero: "Nos interesa crecer en calidad, no solo en cantidad del turismo".

También se ha incorporado al SITAR la escucha activa, rastreando los comentarios en redes sociales y webs, lo que posibilita conocer la percepción del turismo en los medios digitales, ha continuado el consejero: "Es necesario sabe qué percepción se tiene de Aragón como destino". Como ejemplo, ha indicado que en el primer semestre de 2025 el índice de satisfacción es del 85 por ciento y la experiencia de restauración alcanza el 87% con 2,3 millones de opinones, la mayoría en castellano, una información que permite saber qué idiomas son los prioritarios "y en qué idiomas hay que construir las webs promocionales".

Con el SITAR también se puede averiguar la satisfacción con la gastronomía, el 96% el pasado mes de junio. "El SITAR cumple una función esencial como observatorio turístico y permite prever escenarios futuros".

Blasco ha dejado claro que el SITAR "es una estructura de conocimiento compartido que impulsa la transformación digital del turismo y está a disposición de todo el mundo" en 'www.sitar.es'.

"Si desde hace 40 años Aragón tiene competencias en materia de promoción turística hemos estado hasta 2024 guiándonos por la intuición y la experiencia", ha observado Manuel Blasco, explicando que a lo largo de estos dos años de legislatura el Departamento ha puesto responsables al frente del SITAR.

Ha dicho que se fía del INE, puntualizando que no maneja datos como el número de viviendas de uso turístico. Sobre la privacidad de los datos, ha aclarado que no se compran los datos con el nombre o DNI de los turistas: "Se puede saber dónde vienen a comprar o pernoctar" y se interpretan los datos para que "la toma de decisiones se acompañe de datos concretos" y no solo en la experiencia, como "desde hace cuarenta o cien años".

MOTOR DE DESARROLLO

El consejero ha asegurado que "el turismo se está convirtiendo en un motor de desarrollo no solo de las capitales de provincia, sino de todo el territorio, y es la mejor industria nacional", haciendo notar que la mayoría de los sectores económicos, en Aragón, están en torno a la ciudad de Zaragoza, no en el caso del turismo, con gran presencia en el Pirineo y otras comarcas, "pueblos de todo Aragón". "Vamos en la buena línea, esto lo ideó el Gobierno anterior, pero no se profundizó y estamos metiendo muchos datos".

Sobre el turismo en Huesca, ha lamentado que "no se ha hecho promoción turística durante décadas" y el Departamento está apoyando a esta ciudad "con presupuesto", apoyando la apuesta por la gastronomía y el deporte, tras lo que ha alertado de que la capacidad hotelera "es pequeña porque nunca ha sido una ciudad turística, era una ciudad de paso hacia el Pirineo".

"A LA VANGUARDIA"

El diputado del PP Antonio Romero ha mencionado "todo rosal tiene espinas, no cojamos el rosal siempre por las espinas". En Huesca faltan plazas hoteleras, pero recibe más visitas de que lo que recogen las estadísticas, ha opinado, defeniendo "la gestión basada en evidencias".

"El turismo es un motor para el desarrollo económico, social y territorial de Aragón" y el SITAR sitúa a Aragón "a la vanguardia" de la gestión turística, una "apuesta por el conocimiento, una nueva forma de entender el turismo basada en la IA e incorporando información cualitativa mediante herramientas de escucha virtual que analiza en tiempo real, va más allá de las cifras tradicionales y permite conocer con precisión inédita" los datos turísticos.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, Leticia Soria, ha considerado que "el SITAR puede ser clave para la gestión competitiva" del turismo, lamentando que las informaciones "llegan más con titulares que con contenido concreto".

Soria ha expuesto que el SITAR permitirá tomar decisones "con más rigor", aunque el Gobierno de Aragón lo presenta "como una gran apuesta del Departamento", preguntando "para qué lo está utilizando, cuál es la utilidad práctica" de esta herramienta, que ofrece "muchísimos datos", pero no se debe convertir en "un portal de datos", sino en "un verdadero sistema de apoyo a decisiones públicas", reclamando que se elabore un informe de retorno para evaluar las políticas públicas, con información del SITAR para elaborar estrategias turísticas, "ver si funcionan o no" y "reconducirlas" si es necesario".

En el turno de Vox, Carmen Rouco ha aseverado: "Cuando queremos los datos los tenemos". Ha apoyado la gestión turística basada en datos y ha preguntado a cuánto asciende la inversión realizada, cómo repercute en el tejido turístico, si el SITAR es operativo para el turismo local y los pequeños negocios, reclamando "datos claros, accesibles y transparentes".

Desde CHA, su portavoz, José Luis Soro, ha expresado que "hace diez años ya hablábamos mucho de los 'big data' y ahora es una absoluta necesidad para impulsar el turismo de Aragón, pero no se trata solo de tener muchos datos, sino de saberlos interpretar para que sean útiles, para superar un modelo centrado en grandes cifras y nos permita reequilibrar el turismo".

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha señalado que el ámbito digital "ofrece muchas posibilidades" y ha llamado la atención sobre "la tremenda diferencia" entre los datos del INE y los de SITAR: "Algo está fallando, o hemos estado muchos años en Babia o ahora está fallando lo predictivo", observando que no se puede conocer con certeza la edad de los visitantes.