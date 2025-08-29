Mar Vaquero aboga por la cultura preventiva para evitar accidentes laborales en los autónomos"

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha abogado, en el pleno del Consejo Aragonés del Trabajo Autónomo (CATA), celebrado este viernes en Zaragoza por la "cultura preventiva para evitar accidentes laborales en autónomos".

"Los accidentes laborales son un objeto de preocupación que nos estremece a todos, y que afecta también a los autónomos", ha dicho la también consejera de Presidencia, Economía y Justicia.

Así, ha avanzado que la promoción de la cultura preventiva será uno de los ejes del Plan Estratégico del Trabajo Autónomo y el Emprendimiento en Aragón (Petae).

"Esta cultura preventiva hay que trabajarla de manera continuada por empresas, instituciones y entidades sociales y sindicales, y también sería muy oportuno incidir en ella desde los centros educativos desde la juventud, como se promueven otros valores", ha sugerido Vaquero en la apertura del CATA, en el que están representados sindicatos y asociaciones empresariales y de autónomos.

Por parte del Gobierno de Aragón, han participado también en el pleno del CATA la directora general de Pymes y Autónomos, Ana Sanz, la directora del INAEM, Ana López, el director general de Trabajo, Jesús Divassón, y el director general de Política Económica, Javier Martínez.