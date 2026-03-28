Mar Vaquero participa en la visita del 'H2 Tours' de la Fundación del Hidrógeno al Grupo Técnico Rivi

La vicepresidenta durante la visita. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia en funciones, Mar Vaquero, ha participado esta semana en la visita al Grupo Técnico Rivi de los H2 Tours - Descubre y conecta de la Fundación del Hidrógeno de Aragón. Un encuentro a través del cual se sigue impulsando el conocimiento mutuo y la cooperación entre las entidades que forman parte de su Patronato.

Los H2 Tours permiten acercar la actividad de cada organización y compartir avances en materia de innovación, sostenibilidad y descarbonización.

Durante la visita, los asistentes recorrieron sus instalaciones para conocer las principales fortalezas de la compañía, entre las que destacan la ingeniería y diseño de circuitos y skids de fluidos, la calidad en los procesos de fabricación en soldadura y ensamblaje de circuitos y su experiencia en sectores industriales altamente exigentes, como el ferroviario, petróleo y gas, siderúrgico, papelero o naval.

Estas capacidades sitúan a Rivi en una posición idónea para abordar proyectos vinculados al hidrógeno renovable y para integrarse en cadenas de valor industriales que requieren precisión, fiabilidad y soluciones técnicas avanzadas.

La vicepresidenta ha destacado en el encuentro "la importancia de estas visitas para seguir construyendo un ecosistema industrial sólido en torno al hidrógeno renovable y favorecer sinergias que impulsen proyectos estratégicos para Aragón".

Asimismo durante la jornada, la Fundación Hidrógeno Aragón y Grupo Técnico Rivi firmaron un acuerdo de colaboración para que la empresa, como patrono de reciente incorporación a la fundación, pueda aportar valor al sector del hidrógeno participando en proyectos presentes y futuros.

El acuerdo persigue, además, acompañar a la compañía en el desarrollo de una nueva línea de negocio vinculada a la generación, producción y distribución de hidrógeno renovable. A corto y medio plazo, el objetivo es posicionar a Rivi como un nuevo referente en el diseño, construcción e instalación de equipos auxiliares, circuitos y paneles de válvulas para la interconexión de componentes principales en sistemas de hidrógeno.

UN REFERENTE CON UN CRECIMIENTO CONTINUADO

Fundado en 1991, Grupo Técnico Rivi es un referente nacional e internacional en el diseño, ingeniería, fabricación, instalación y mantenimiento de sistemas de lubricación, engrase y tecnología de fluidos para la industria.

La compañía ha experimentado un crecimiento continuado, especialmente en los últimos años, desde la incorporación de la segunda generación a la dirección. Su plantilla se ha duplicado en apenas ocho años, alcanzando las 75 personas en puestos directos, y alrededor del 60% de sus ventas se destinan, de forma directa o indirecta, a exportación.

Uno de los rasgos distintivos de Rivi es su orientación al cliente: no fabrica productos en serie, sino que desarrolla soluciones ad hoc para cada proyecto, adaptadas a las necesidades específicas de cada industria. Este enfoque requiere un equipo altamente cualificado, heterogéneo y motivado, así como entornos de trabajo que fomentan la colaboración y el compañerismo.

Los H2 Tours se han consolidado como un punto de encuentro clave para que las entidades del Patronato exploren nuevas oportunidades de colaboración, identifiquen retos comunes y refuercen su compromiso con el desarrollo de tecnologías que contribuyan a la descarbonización de la economía aragonesa.

Con esta nueva edición, la Fundación Hidrógeno Aragón reafirma su apuesta por dinamizar el tejido empresarial y tecnológico del territorio, promoviendo la innovación y el intercambio de experiencias entre organizaciones líderes en sus respectivos ámbitos.