Martínez (VOX) afirma que "el PP deja abandonados a los vecinos y a los barrios en el mes de agosto"

ZARAGOZA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, ha denunciado "la inacción y pasividad del equipo de gobierno en el seguimiento de los servicios básicos, pues dejan abandonados a nuestros barrios y nuestros vecinos en agosto".

Martínez ha trasladado al equipo de gobierno que "esto no puede continuar así, pónganse a trabajar y comiencen a coordinar el funcionamiento de lo elemental". En rueda de prensa, ha criticado "el funcionamiento de los servicios públicos básicos, como es el transporte, la limpieza y la seguridad, durante el mes de agosto".

"Quizás el tema que mas nos preocupa es la cuestión de la limpieza, basta pasearse por cualquier barrio de la ciudad y adentrarse un poco en sus calles para observar cómo ahora en verano se acumulan las basuras en los contenedores, y como incluso los vecinos tienen que dejar sus bolsas alrededor del contenedor porque no caben, lo cual genera un problema evidentemente estético y lo que es peor, un problema de salubridad", ha expuesto el edil.

Armando Martínez se ha referido igualmente a las ramas de árboles caídas, tras un trabajo de tala por el Servicio de Bomberos debido al desprendimiento de un árbol a la vía pública. "No se trata de algo momentáneo porque hasta en las propias ramas de acumulan basuras, lo que indica que esas ramas no llevan media hora, sino que ya llevan más de diez días ahí en mitad de la vía pública, con el consiguiente riesgo ante cualquier acto vandálico. Es decir, hay un problema latente de seguridad".

Acerca del transporte público, Martínez ha considerado que "a los retrasos que lamentablemente los zaragozanos tienen que padecer a diario, se suman problemas tecnológicos, las marquesinas cada vez funcionan peor, o directamente ni funcionan y los usuarios no son capaces de conocer la frecuencia del transporte que tienen que coger, con el problema que ello genera en una persona que va con prisa al médico, al trabajo, o a cualquier gestión que le requiere puntualidad".

El concejal de VOX ha subrayado que es "algo que nos sorprende, tratándose este de un gobierno tan puntero e innovador, pionero, fetén o como lo quieran llamar". En este sentido, ha pedido "al Gobierno que ejerza su responsabilidad y exija a la empresa que revise el estado de los paneles informativos".

APARCAMIENTOS COMPENSATORIOS

Por último, Armando Martínez ha querido "dar un toque de atención" al Gobierno de la ciudad por los aparcamientos. "Desde VOX hemos exigido la creación de un mayor número de plazas de aparcamiento, prueba de ello es sin ir más lejos el parking de la calle Embarcadero, que hace unos días se adecentaba y que obviamente responde a nuestras exigencias, porque lo que no puede ser es que los vecinos de los alrededores --calle Las Escuelas, La Via-- no puedan aparcar sus vehículos". Hay que tener en cuenta que "la mayoría de estos inmuebles no cuentan con sus propios aparcamientos y, por tanto, no se trata de un capricho sino de una necesidad", ha apostillado, y "lo mismo sucede en otras partes de la ciudad".

Martínez ha expuesto que "desde VOX exigimos al gobierno, e introdujimos una partida presupuestaria para la creación de un parking compensatorio en el solar contiguo a la Casa de Amparo, y seguimos esperando, parece que el mes de agosto no le está sentando muy allá al Gobierno.. Mucho Roma, mucha montaña, mucha playa, pero poca Zaragoza", ha concluido.