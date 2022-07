Maru Díaz (Podemos) dice que los nuevos impuestos a las compañías energéticas y los bancos son "una buena noticia"

ZARAGOZA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El anuncio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, este martes en el Debate sobre el estado de la Nación, sobre los nuevos impuestos a las energéticas y a los bancos "es una buena noticia", ha celebrado la coordinadora general de Podemos Aragón, Maru Díaz, quien ha señalado que "era fundamental dar un giro al gobierno de coalición, dejar claro para quién trabaja este gobierno, para una mayoría social en momentos complicados".

"Era fundamental plantar cara a las élites, reconocer que había empresas que se estaban forrando y aprovechándose de las desgracias de las familias y ponerles coto", ha incidido Díaz, que también ha puntualizado que estas medidas "llegan como resultado de la

presión de Podemos a Pedro Sánchez durante meses".

"Podemos ha trabajado mucho para convencer al PSOE de que es necesario reorientar el rumbo del Gobierno de coalición y estar a la altura de las expectativas de la gente, en un momento en el que son muchas las personas que atraviesan una situación económica difícil", ha apuntado Maru Díaz.

Aunque ha mostrado su satisfacción, la líder de la formación morada en Aragón ha incidido en que "toca ser ambiciosos, esto es solo el comienzo porque viene un otoño complicado y la guerra no se ha acabado".

Por ello, ha insistido, "hay que limitar los precios de los

carburantes, acortar los beneficios de estas empresas y asegurarnos de que estas compañías no trasladen los nuevos impuestos a nuevas subidas en los precios que sigan perjudicando a la gente".

"En Podemos no tenemos las manos atadas como en otros partidos --en referencia al PSOE, PP y VOX--, porque no tenemos deudas contraídas con las grandes empresas y no nos va a temblar el pulso a la hora de limitar los beneficios de las empresas eléctricas, gasistas y petroleras", ha manifestado Maru Díaz.

En cuanto a la bonificación del transporte, la líder de Podemos Aragón ha dicho que "es una buena medida, pero solo beneficia a la gente que vive en la ciudad y no va a la raíz del problema".

Maru Díaz ha recordado que hay muchas personas que viven en pueblos y pequeños municipios, "personas que están asumiendo con su bolsillo un coste abusivo de los carburantes que necesitan para su trabajo y su vida diaria, personas en las que debemos pensar con situaciones a las que hay que dar solución y eso pasa por medidas

drásticas, como la mencionada de intervenir el mercado de los carburantes".

"Ya no nos valen los tabúes en este sentido, si hemos podido limitar el precio de mascarillas y test de antígenos en situaciones excepcionales, aquí debemos ser excepcionales también", ha concluido Maru Díaz.