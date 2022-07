Podemos propone una línea circular de autobús en Delicias con paradas en centros sanitarios y de mayores

ZARAGOZA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha propuesto crear una línea circular de autobús en el distrito de Delicias de carácter sanitario, ya que tendría paradas en los centros sociales, sanitarios y de convivencia de personas mayores.

Ha argumentado que sería en Delicias, como proyecto piloto, porque es el más envejecido de la ciudad con más de 110.000 habitantes, es la zona 3 del Salud con 96.000 tarjetas sanitarias, de las que 23.539 son de personas que han cumplido los 65 años y tienen más necesidades médica y menos capacidad de movilidad y, por tanto, son potenciales usuarios de la línea, aunque estaría abierto a cualquier otro usuario.

Se trata de que sea circular para que atraviese todo el barrio de Delicias, que no están bien comunicado entre los centros sanitarios, y facilitaría el traslado de los usuarios a centros de referencia del distrito, aparte de los sanitarios y sociales, los de convivencia de las personas mayores y también la estación. Un minibús con capacidad entre 13 y 17 plazas puede atravesar las calle más estrechar y recoger a personas con problemas de movilidad para llevarlos a su destino.

"Necesitamos --ha opinado Rivarés-- una movilidad urbana verdaderamente útil y adecuada a las necesidades de 2022, pero se sigue un una estructura caducada, como si Zaragoza no evolucionara y no hubiera cambios de hábitos o necesidades nuevas".

A su parecer, una razón de por qué no se recupera ese 20 por ciento de usuarios en el transporte público es porque "no son útiles las paradas y trayectos", además de que un 5 por ciento "se ha adherido a la huelga de autobús que Azcón hace como si no existiera", ha criticado.

28 PARADAS

El coche tiene que ser, cada vez, "más innecesario" porque hay alternativas reales y las líneas de autobús tienen que tener una reordenación "radical", con ejes básicos para complementar con líneas convencionales reorientadas.

Esta propuesta de Podemos contempla vehículos eléctricos con el mismo precio que el autobús actual y tendría paradas en el Hospital Clínico, centro de salud de Delicias Sur, centro de mayores Parque Delicias, centro de salud mental de Delicias, centro de salud Delicias Norte, centro de salud Bombarda, centro de personas mayores del centro cívico de Delicias, centro de especialidades Inocencio Jiménez y la estación Intermodal, además de los centros municipales de servicios sociales Delicias I y Delicias II.

Los minibuses eléctricos circularían con una frecuencia de 15 minutos con cuatro vehículos, dos en el sentido de las agujas del reloj y otros en sentido contrario, 28 paradas que son sanitarias en su mayoría y a no menos de 250 metros de cada portal de las calles por donde circule.

Permitiría estar conectando a la red convencional. En esta propuesta, Podemos ha trabajado con la Asociación de Vecinos Manuel Viola de Delicias, expertos en movilidad y urbanistas, ha asegurado Rivarés.

Rivarés ha expuesto otros modelos de éxito similares en Barcelona, donde están implantadas desde 1998 y tiene 26 líneas. Las Palmas de Gran Canaria tiene otras dos, en el barrio Isleta y el de San Juan que también tienen una población envejecida como en Delicias, ha comparado.

FINANCIACIÓN

"Seguro que tiene éxito el proyecto piloto y se extenderá a más sitios", ha el portavoz de Podemos porque la finalidad es que haga recorridos más cortos en calles estrechas y que conectan con los principales equipamientos sanitarios.

Esta idea fue presentada ya por Podemos en 2019 y se postpuso por la pandemia, se volvió a llevar a la comisión de Movilidad en marzo de 2020 y en el pleno de abril de 2022 "la consejera prometió que los estudiaría, pero no hay nada de nada". "Podemos vuelve a hacer el trabajo al Gobierno de Azcón", ha resumido.

Rivarés ha apostillado que esta propuesta está en el Plan de barrio de Delicias de hace cuatro o cinco años y en el Plan de movilidad sostenible que sigue en vigor "aunque no se cumpla por el Gobierno de la ciudad", ha lamentado.

Se puede financiar con la deuda del tranvía que el Gobierno de Aragón debe al Ayuntamiento, en concreto 25 millones de euros más 1,1 millones en intereses de demora.

Ha calculado que este bus circular recorrería 160.000 kilómetros anuales, la mitad en cada sentido, de lunes a viernes en horario de 08.30 a 18.30 horas porque sería la franja horaria en la que atienden en los centros de salud antes del cierre.

PUNTO DE PARTIDA

Sobre los costes, Rivarés ha estimado que un minibús de unos 16 asientos cuesta unos 100.000 euros, pero Podemos es partidario de que forme parte de un servicios completo de transporte urbano de autobús y esté incluido en el nuevo pliego de la concesión del autobús urbano que se tendrá que adjudicar en 2023.

Ha comentado que el Ayuntamiento dispone de varios millones de euros extra que no ha tenido otro Gobierno en movilidad y, aunque no los tuviera, "la obligación" es hacer un nuevo pliego con el rediseño de la movilidad de la ciudad.

"Si el pliego nuevo se limita a parecerse al actual en lugar de atender nuevas necesidades se renunciará a incluirlas en las próximas décadas porque la concesión se regula por un procedimiento complicado por diez años", ha alertado Rivarés.

Se ha declarado partidario de que sea de "gestión directa pública municipal, ahora que los pliegos permitirán cambios, mientras el resto de autobuses tiene su red diferente".

Asimismo, ha subrayado que es una propuesta abierta a estudiar por los técnicos del servicio de Movilidad y es un "buen punto de partida para empezar a trabajar, de una vez, después de insistir tres años en esta iniciativa. Hay que comenzar la reordenación de las líneas de autobús y crear nuevos nodos para servir a los intereses y hábitos ciudadanos de 2022 y de la próxima década".

Además de Delicias, Fernando Rivarés ha considerado que se puede extender a todos los barrios de Zaragoza como Las Fuentes, Casco Histórico y los menos necesarios por las lanzaderas del tranvía serían Parque Goya y Valdespartera, pero "no significa que no los necesiten sino que no son los más urgentes", ha matizado.