Más de 10.600 personas se mojan por la sensibilización y la solidaridad en la XIV Marcha Aspace Huesca

El presidente JOrge Azcón y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, en la salida de la XIV Marcha Aspace Huesca este domingo. - FABIÁN SIMÓN

HUESCA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.600 personas se han sobrepuesto a la lluvia y el viento para sumarse a la XIV Marcha Aspace de Huesca y esos 18 kilómetros de caminata con los que recaudar dinero para cumplir el sueño de la futura residencia y, casi más importante, seguir haciendo visible la realidad diaria de quienes viven con una parálisis cerebral o una discapacidad afín.

Una corriente de coloridos chubasqueros y paraguas han dibujado una variada paleta de tonos bajo la lluvia por el centro de la capital oscense y los barrios rurales próximos de Huerrios, Banariés y Cuarte en un recorrido al que se han sumado el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón; la consejera en funciones de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín; el presidente de la DPH, Isaac Claver; la alcaldesa de Huesca, Orduna; y la presidenta de la Comarca Hoya de Huesca, Mónica Soler, entre otros representantes públicos.

La lluvia ha levado a la organización a habilitar espacios cubiertos en el Palacio de Congresos y en puntos clave del recorrido, según ha detallado el presidente de Aspace, Anselmo Lalueza: "Hemos reforzado sobre todo los avituallamientos y las carpas para poder estar a cubierto y que, en la medida de lo posible, todo el mundo esté lo más cómodo posible y no nos mojemos mucho".

Pese a lo desapacible de la jornada, Lalueza se ha mostrado feliz por la respuesta de los vecinos de Huesca y el respaldo de las instituciones: "Estamos súper contentos y agradecidos por la labor del voluntariado, los trabajadores, todas las instituciones, el apoyo que recibimos. Como es tan grande, nosotros solo podemos estar agradecidos".

En esa línea, el presidente Jorge Azcón ha destacado "el espíritu solidario que tienen los vecinos y las vecinas de Huesca" en la salida de una cita que otro año más ha superado todos sus registros: "Se baten todos los récords, se baten todas las expectativas y es una buenísima noticia", ha añadido.

Acompañado por la consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, el presidente ha podido conocer de la mano del presidente de Aspace Huesca, Anselmo Lalueza, el proyecto al que va a ir destinada la recaudación de la Marcha, de construcción de una residencia para atender a personas con parálisis cerebral, en la que se promoverá su autonomía e integración social.

El objetivo es financiar la cuarta fase de construcción de ese nuevo centro, que contará con plazas para 15 personas; la entidad prevé que la estructura del edificio esté finalizada en 2027.

"A ver si le pegamos un buen empujón este año y es pronto una realidad", ha deseado la consejera en funciones de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, presente también en la Marcha, para la que ha agradecido la solidaridad de los ciudadanos y la labor de los medios de comunicación para darla a conocer y difundir la labor de Aspace porque "hay muchas personas de la provincia que se vuelcan también con esta Marcha".

LABOR DE SENSIBILIZACIÓN

Además de la importancia de poder recaudar dinero para esa nueva infraestructura, Azcón también ha resaltado el valor de la "sensibilización" y la "ruptura de barreras mentales".

En ese sentido, ha subrayado el carácter solidario de Huesca, "toda una ciudad que camina unida buscando un reto común", en lo que supone a su juicio "el mayor acto de solidaridad en inscritos de la Comunidad autónoma". Un logro por el que no ha dudado en felicitar a Aspace: "Sin el buen trabajo que hacen es evidente que la gente tampoco confiaría en ellos como lo hacen", ha apuntado.

Este año el lema de la marcha es 'Únete a nuestro sueño' y cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca, la Comarca de la Hoya de Huesca y la Diputación Provincial de Huesca, así como la colaboración de unas 160 empresas.

La caminata de este domingo es el colofón de un programa que incluye la Mini-Marcha con escolares del pasado 27 de marzo y la Pre-Marcha celebrada este sábado.