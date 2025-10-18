Más de 400 cadetes de nuevo ingreso en la Academia General Militar de Zaragoza efectúan su juramento a la Bandera

Acto de juramento ante la Bandera en el Patio de Armas de la Academia General Militar de Zaragoza. - ACADEMIA GENERAL MILITAR

ZARAGOZA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 cadetes de nuevo ingreso han efectuado este sábado su juramento ante la Bandera en el histórico Patio de Armas de la Academia General Militar de Zaragoza.

La ceremonia ha sido presidida por el Teniente General José Manuel de la Esperanza y Martín-Pinillos, Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra.

Los nuevos cadetes que han efectuado el juramento o promesa ante la Bandera pertenecen a los Cuerpos General, de Intendencia y de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra, y al de la Guardia Civil.

En este acto, probablemente el más importante de su carrera militar, los futuros oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil han ratificado públicamente, en presencia de numerosos familiares y amigos, el compromiso con España y con su Majestad el Rey --adquirido al ingresar en este centro de formación castrense-- de cumplir con sus obligaciones militares en lo referente a la defensa de España y a su ordenamiento constitucional.