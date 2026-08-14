Más de 600 efectivos luchan contra el incendio de Riglos (Huesca), que afecta a más de 12.000 hectáreas

Trabajos de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). - INFOAR

HUESCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un operativo sin precedentes en la historia de Aragón continúa luchando contra el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) tras una jornada crucial y de gran actividad, con la participación de más de casi 600 efectivos de diferentes administraciones y 38 medios aéreos. El fuego ha afectado ya a más de 12.000 hectáreas y su perímetro alcanza los 58 kilómetros.

Tal y como se ha puesto de manifiesto en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) liderada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, desde el Puesto de Mando Avanzado, la prioridad del operativo continúa siendo la protección del entorno de los monasterios de San Juan de la Peña --este jueves se trasladaron los restos óseos del Panteón Real y otras obras de arte--, además de los municipios más cercanos al incendio.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Cecopi, el responsable autonómico de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha destacado las adversas condiciones meteorológicas ya que, pese a que había previsión de tormentas, ninguna ha impactado en las zonas, pero sí lo han hecho los "vientos erráticos" asociados a ella, que han complicado las labores de extinción, llegando incluso a poner en riesgo a los profesionales del operativo.

Bermúdez de Castro ha resaltado que se ha conseguido defender todos los entornos urbanos del fuego, aunque ha reconocido que Benacua, Las Peñas y, sobre todo, Santa Cruz de la Serós han pasado "un día muy duro", al igual que en los dos monasterios de San Juan de la Pradera, después de que un cambio en la dirección del viento haya llevado las llamas a la pradera contigua al Monasterio Nuevo, que finalmente no ha sufrido ningún daño.

En estos momentos, los principales focos de preocupación del operativo se concentran en el flanco derecho, tanto en su cabeza como en su cola, y en el flanco izquierdo.

Durante la jornada del viernes, el flanco derecho ha avanzado en dirección a Puente la Reina de Jaca, localidad que, en principio, no corre peligro en estos momentos.

EL INCENDIO HA LLEGADO A RODEAR EL MONASTERIO NUEVO

Por su parte, la cola de este mismo flanco ha registrado una proyección hacia el entorno del Monasterio Nuevo, favorecida por un viento de componente este vinculado a las tormentas registradas en la zona, lo que ha provocado la entrada del fuego en la pradera.

El incendio ha llegado a rodear el Monasterio Nuevo sin alcanzar el edificio, mientras que el Monasterio Viejo ha permanecido protegido.

Además, a media tarde, un cambio en la dirección del viento ha provocado la reactivación de la cola del flanco derecho, que la pasada noche obligó a evacuar varios municipios.

Durante la noche continuará activo un amplio dispositivo para el seguimiento y control del incendio. Por parte de iNFOAR, del Gobierno de Aragón, permanecerán desplegadas 16 brigadas terrestres, 12 autobombas y 3 bulldozer, junto con un Puesto de Mando Avanzado Ligero, técnicos del Puesto de Mando Avanzado, el Director Técnico de Extinción, personal de apoyo al Director de Extinción (GADEX) y el Puesto de Mando Avanzado 112.

El dispositivo se completa con una BRIF del MITECO; dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del Ministerio de Defensa, con 80 efectivos, 12 autobombas, dos vehículos nodriza y dos bulldozer; una autobomba y una nodriza de los Bomberos del Ayuntamiento de Huesca; una autobomba y una nodriza de los Bomberos de la Diputación de Huesca; y dos autobombas de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza.

Durante la noche, se va a seguir trabajando en los sectores más complejos, sobre todo el flanco derecho y la parte sur, donde ha habido un rebrote, así como en el entorno de Santa Cruz de la Serós y Santa Cilia, donde se están haciendo muchos fuegos técnicos para intentar "acabar de una vez por todas" con un incendio "gravísimo" que ha arrasado un entorno forestal "de un valor incalculable para todos los aragoneses".

De cara al sábado, el consejero ha avanzado que hay avisos amarillos por lluvias y tormentas en todo Aragón, con lo que ha confiado en que caigan más de 20 litros en la zona, lo que "refrescaría mucho la zona" y vendría "francamente bien" para hacer frente a un incendio "muy complejo". La mejora "puede ser sustancial", ha asegurado, si bien ha instado a ser "prudentes" de momento.

MÁS DE MIL DESALOJADOS EN 18 NÚCLEOS

Las evacuaciones que se han realizado durante la jornada de hoy elevan a 1.021 las personas afectadas por los desalojos de 18 núcleos.

En estos momentos, están evacuados Villalangua (30 personas), Salinas de Jaca (30), Ena (40), Centenero (40), Santa María de la Peña (18), Triste (56), La Peña Estación (66), Yeste (6), Bailo (150), Larués (111), Arbués (13), Alastuey (26), Botaya (37), Osia (12), Camping Pirineos (100), Santa Cruz de la Serós (74), Binacua (46), Atarés (83) y Anzánigo, población y campamento (83).

En lo que se refiere a las comunicaciones, continúan cortadas la A-132 entre Murillo de Gállego y Puente la Reina de Jaca, la A-1205 desde Santa María de la Peña, la N-240 entre Santa Cilia de Jaca y Puente la Reina de Jaca, la A-1603, la pista asfaltada que conecta la N-240 con Alastuey y la HUV-3001 desde Rasal hasta el cruce con la A-1205. Asimismo, se ha suspendido la circulación ferroviaria por vía convencional entre Sabiñánigo y Ayerbe hasta nuevo aviso.

HASTA SEIS INCENDIOS NUEVOS

Por otro lado, Bermúdez de Castro ha subrayado que, este viernes por la tarde, se han declarado hasta seis incendios forestales nuevos en la Comunidad, el más grave de ellos en la Sierra de Algairén, entre los municipios zaragozanos de Almonacid de la Sierra y Alpartir, que ha obligado a confinar a los vecinos de este último pueblo.

Por parte de Infoar, han trabajado durante esta jornada tres brigadas helitransportadas, procedentes de Calamocha, Alcorisa y Brea, cada una de ellas con un helicóptero ligero, además de cuatro brigadas terrestres y dos autobombas.

El dispositivo ha contado también con medios del Miteco, que ha desplazado un avión anfibio pequeño, un avión FOCA y un helicóptero bombardero. El operativo se ha completado con una brigada helitransportada, un helicóptero y un avión anfibio de la Junta de Castilla-La Mancha; y con la intervención de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza.

Por la noche, permanecerán trabajando cinco brigadas terrestres y tres autobombas, además de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza.

El consejero ha aseverado que el despliegue es "bastante importante" en una situación "drámatica" con temperaturas por encima de los 30 grados, menos de 30% de humedad y vientos del sur de más de 30 kilómetros por hora.

DEJAR SITIO A LOS PROFESIONALES

En otro orden de cosas, aunque ha admitido que la situación es de "nerviosismo" en las zonas afectadas, con personas que se acercan a intentar ayudar a sofocar las llamas, ha hecho un llamamiento a dejar trabajar a los bomberos: "A apagar el incendio solamente pueden ir los profesionales, porque se juegan la vida, con lo cual una persona sin conocimiento de incendios forestales no puede acudir a apagar un incendio forestal.

Ha dicho esto después de que se haya generado "algún momento de tensión" y de que hayan tenido que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a pedir a estas personas que se retiraran de las zonas más complejas.

"Lo que pedimos es que toda aquella persona que quiera ayudar con su tractor, con su cuba de agua, con su autobomba, que vaya al puesto de mando avanzado y se ofrezca, pero que por favor no haya nadie, ningún grupo de personas que vayan por sí mismos, porque si no tendremos un disgusto", ha agregado.

Se ha referido también a la aparición de "bulos" sobre la posibilidad de ingresar dinero en cuentas corrientes: "Toda la información oficial es la que sale por el canal oficial del Gobierno de Aragón".