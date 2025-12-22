Más de 800 familias han participado en las propuestas del Gobierno de Aragón para niños y jóvenes con altas capacidades

Una de las sesiones de los planes para niños y jóvenes con altas capacidades. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Plan de atención para familias con hijos con altas capacidades se salda este año con más de 800 asistencias. Se trata de una serie de propuestas diseñadas para promover la inclusión de niños y niñas con características y necesidades específicas a través de alternativas de ocio, formación y asesoría especializada para ellos y sus familias.

En las propuestas de este año, se han mantenido los campamentos Entre Estrellas y Dinosaurios y el Campus Talentum, a los que han asistido 106 menores. Además, 168 personas más se sumaron a los días de convivencias familiares. Durante estos campamentos, se entregaron 6 becas a familias numerosas, monoparentales o en riesgo de exclusión social.

El mayor número de asistencia se ha registrado en las sesiones de formación online, en las que 550 familias han aprendido sobre bienestar y equilibrio emocional, convivencia en familia o cuestiones de la escuela. El asesoramiento individualizado, por su parte, ha atendido a más de 50 familias.

A estas propuestas también hay que sumar una serie de talleres familiares, encuentros temáticos, la Semana de la ciencia y la Escuela en familias.