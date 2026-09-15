Más de cien grupos y artistas actuarán en las fiestas del Pilar en 15 escenarios repartidos por Zaragoza

1117175.1.260.149.20260915150533 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presenta la programación musical de las fiestas del Pilar 2026 - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado la programación musical de las fiestas del Pilar 2026 que contará con más de 15 escenarios repartidos por toda la ciudad para descentralizar los eventos y donde actuarán más de cien grupos musicales y artistas de los que se podrá disfrutar de forma gratuita en muchos de ellos entre el 10 y el 18 de octubre.

Los grupos abarcan todos los gustos, son de ámbito nacional, internacional, local y de todos los estilos musicales, para que "todos los zaragozanos y visitantes puedan disfrutar de nuestras fiestas y de la mejor música", ha destacado Chueca.

"Zaragoza va a ser un gran escenario de música al aire libre durante 10 días", ha expresado gráficamente la alcaldesa para estimar que la programación musical de este año es "para sacar pecho, para sentirnos orgullosos y poder presumir de nuestras fiestas del Pilar" al argumentar que año tras año los responsables municipales de la programación intentan atender a todos los gustos y ampliar la oferta musical.

"Este año va a ser un año especial", ha aventurado Chueca al afirmar que la programación va a estar "a la altura de lo que Zaragoza merece tanto en calidad artística, como en la gran oferta de estilos".

En rueda de prensa, Chueca ha avanzado la novedad del nuevo escenario de la plaza Salamero que se incorpora a la oferta de otros espacios que se van consolidando como el Jardín de Invierno, la Estación del Norte y la emblemática fuente de Goya en la plaza del Pilar.

El escenario de Raíz en la plaza Salamero se dedicará, sobre todo, al estilo de música folk y tradicional, donde se podrá escuchar nuevas reinterpretaciones contemporáneas de artistas tanto aragoneses como nacionales e internacionales, sumando además conciertos en horario diurno para que se pueda disfrutar de la música durante todo el día, del 16 al 18 de octubre.

El viernes 16, Ester Vallejo abrirá la programación a las 17.00 horas, seguida a las 18.00 horas por Biella Nuei, una de las formaciones fundamentales para entender la recuperación y renovación de la música tradicional aragonesa. El sábado 17 se han programado a Vivere Memento y Fulu Miziki, para cerrar el domingo con Entreveradas y Lorena Álvarez.

En la Estación del Norte, del 10 al 18 de octubre, se podrá escuchar el día 10 a Slappy AV y Lucho RK; el día 11 será el turno de Lady Funk , RdeRUMBA & PORCEL Funk Experience; el 12 de octubre Direi + Screamin' Cheetah Wheelies; el 13 de octubre se ha programado a Dulzaineros del Bajo Aragón y La Ronda de Boltaña; el día 14 de octubre a Dadá y Toreros Muertos; un día después a The Windy Sioux y Cimafunk; el 16 de octubre Umbra y Celtian; el día 17 se podrá escuchar a Red Bull DJ Set y Iñigo Quintero; y el 18 de octubre cerrarán Rapsusklei & Sharif.

En el Jardín de Invierno abrirá los conciertos el 11 de octubre Isla Kume y Aterciopelados; para dar paso el día 12 a Carasueño y Teenage Fanclub; el día 13 estarán La Fuina y María José Llergo; un día después Hip Hip Cohete y The Lemon Twigs; el 15 de octubre se espera a The Fractal Sound y Rufus T. Firefly; el día 16 a Premier Pigs y Shabaka; y cerrarán el 17 de octubre Béla Sándor y Cervatana.

En el escenario Ambar fuente de Goya el 10 de octubre Europa FM presenta a Antonio Orozco; el 11 de octubre, LOS40 Pilar Pop presenta Dani Fernández; el día 14 la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Diez; para el 15 de octubre Espacio Zity presenta Andrés Campo y el Alma Bakala; el 16 de octubre será el turno de LOS40 Dance; el 17 de octubre Cadena 100 presenta a Malú; y el 18 de octubre se podrá escuchar "Somos", interpretado por Ara Malikian, Nacho del Río, y el coro Ixena.

La alcaldesa ha recalcado que uno de los conciertos importantes en la plaza del Pilar será el que protagonice el país invitado este año para la ofrenda de flores, que es Venezuela, a cargo de la Orquesta de Venezuela el 14 de octubre.

"Buscamos esa diversidad y llegar a todos los públicos. Zaragoza entera va a ser un escenario de toda esta oferta que impulsamos desde Zaragoza Cultural, gratuita para que la más sea asequible y accesible a todos los públicos tanto zaragozanos como visitantes", ha comentado.

En la presentación también se ha referido a otros espacios que ofertan una programación muy especial para estos días del Pilar con grandes conciertos, tanto en el Pabellón Príncipe Felipe como en Espacio Zity, además del Auditorio y el Teatro Principal.

Entre los nombres que ha citado la alcaldesa, aunque ya se han dado a conocer anteriormente por los organizadores de Espacio Zity figuran Viva Suecia, Love of Lesbian, Taburete y Psycho; además de Ana Menaque llegará el día grande de las fiestas, acompañada de María Reche, con su fusión de pop, electrónica y R&B. En el Pabellón Príncipe Felipe estarán La Oreja de Bangkok, Sergio Dalma o Camela.

"Son conciertos que sin duda nos permiten llegar a todos los públicos", ha abundado Chueca para dar las gracias a todos los artistas y los promotores porque "la colaboración público-privada es fundamental para poder ofrecer a Zaragoza esta gran oferta musical".

Chueca ha apuntado en que con esta programación Zaragoza, "que es una ciudad diversa vinculada al talento creativo y cultural, en estas fiestas del Pilar se vuelve a poner de manifiesto que están pensadas por y para todos los zaragozanos".

SALAS PRIVADAS

La programación se diversifica y amplía con los conciertos de las salas privadas. Así, Moliner7 estrena las fiestas en su nueva terraza en el Quiosco del parque Castillo Palomar con Leo Susana el día 9. Le seguirán Atman, The Try Tones, la Molissesion con Franki, Lidia Aguilar y Sanxis.

La sala Rock & Blues trae una programación que inicia con Track Dogs el 9 de octubre y se completará Intrusos el 10 de octubre y In Materia al día siguiente. El 17 de octubre será el turno de Lobo Andrade y el 18 de octubre, del tributo a Sabina Seven y de Matt Woods.

La sala Creedence celebrará sus 15 años el 9 de octubre con The Sleeveens y Los Gurus DJs. Leyendärian, Spino, Manolón Dj, un encuentro de DJ de la vieja escuela, los australianos The Vee Bees y Mira Polar.

Gran expectación ha levantado el concierto de la Sala Oasis del 9 de octubre, con Hard GZ, que ya tiene las entradas agotadas. Además, Javi Medina llegará el 16 de octubre con su Gato Negro Tour.

La Sala López comenzará su programación festiva con Aviador Dro y su espectáculo El día de la IA. La Banda L'Ambar el 16 de octubre será el otro concierto de la sala durante las fiestas. Por su parte, La Campana Underground cerrará las fiestas con The Bons Vivants el 18 de octubre.

La Casa del Loco se une con la fiesta del socio de la Asociación Cultural Rock El Batallador, que traerá a Savaged, Strangers y Knightsune el 15 de octubre. El día siguiente será el momento de recordar a Hombres G con el tributo Hombres B y el 17 de octubre se unirá al Día H con el homenaje a Héroes del Silencio Iberia Sumergida.

El tributo a Thin Lizzy, Lizzy la Larga, abrirá la programación en la Sala Z, que se completará con Pike & Delta, Tote El Entrevelado y Los Rumberos De Alquiler, los mariachi Rey de México, Bladimir Ros, el tributo a Extremoduro Delto', Bonebreaker y Mr. Pendejo.

Esta programación se completa con la organizada en las Food Trucks, en la que tienen un gran protagonismo los proyectos aragoneses, el Kiosco del Parque Bruil y en los Centros Cívicos de Zaragoza, entre los que destacan nombres como Patax, que actuarán el 11 de octubre en el Centro Cívico Universidad.

Además, Zaragoza Joven celebrará su Concierto en El Túnel, en el que participarán artistas como Laaza y Begut, quien ya ha actuado en este último Festival Vive Latino.