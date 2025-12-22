Más de una treintena de colegios aragoneses abren sus puertas esta Navidad para ayudar a las familias a conciliar

La consejera Tomasa Hernández, durante una visita a uno de los centros que abrió sus puertas en Navidad el curso pasado. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Abierto por Vacaciones' llega estas Navidades a 35 colegios aragoneses. La iniciativa, que busca favorecer la conciliación familiar y ofrecer actividades educativas y de ocio a los alumnos en periodos no lectivos, refuerza este año su carácter inclusivo, ya que 21 de los centros participantes recibirán ayuda económica específica por atender alumnado con necesidades educativas especiales, garantizando así la igualdad de oportunidades y la atención personalizada.

El programa, consolidado ya como una referencia en la oferta educativa complementaria de Aragón, permite que los colegios se conviertan en espacios abiertos durante las vacaciones, ofreciendo actividades lúdicas, culturales, deportivas y de idiomas, entre otras.

Se ha convertido en una herramienta fundamental para apoyar a las familias en la necesaria conciliación y garantizar que todos los niños y niñas, con independencia de sus circunstancias, puedan disfrutar de un entorno educativo seguro y enriquecedor también en periodos no lectivos.

En esta edición, el Departamento de Educación va a destinar al programa hasta 80.000 euros, beneficiando a cerca de un millar de alumnos y sus familias. La financiación permite contratar personal específico a aquellos centros que atienden a niños y niñas con necesidades educativas especiales y, en el caso de los centros de educación especial, se sufraga también el coste de fisioterapia y transporte.

Estas Navidades, el programa ha tenido una gran acogida en el medio rural, donde las opciones de otras ofertas para conciliar son más limitadas, con una veintena de centros del territorio adscritos al mismo.

También se ha incrementado la participación, con dos centros más que en la anterior edición, lo que refleja el creciente interés de los centros y sus familias con esta iniciativa.

Por provincias, en esta edición, se han sumado al programa 21 centros de Zaragoza, 11 de Huesca y 3 de Teruel. En Zaragoza, participan los centros educativos Foro Romano (Cuarte de Huerva), Benedicto XIII (Ilueca), CPI Val de la Atalaya (María de Huerva), Odón de Buey (Zuera) Fernández Vizarra (Monzalbarba), Juan Pablo Bonet (Movera), Miguel Artazos (Utebo) , y Basilio Paraíso, Cándido Domingo, Gloria Arenillas, Hilarión Gimeno, La Almozara, Marie Curie, Monsalud, Montecanal, Valdespartera, CPI Ana María Navales, CPI Arcosur, CPI Espartidero , CPI La Jota y el Colegio de Educación Especial Jean Piaget, todos en la capital aragonesa.

En Huesca, lo hacen los CRAS Albeos (Belver de Cinca), la Candeleta (Fonz), Monegros Norte (Lanaja) y Ribera del Cinca (Torrente de Cinca), así como los CEIP José Manuel Blecua (Alcolea de Cinca), San José de Calasanz (Fraga), San Juan de la Peña (Jaca), Montecorona (Sabiñánigo), San Miguel (Tamarite de Litera) y Sancho Ramírez (Huesca), y el Centro de Educación Especial La Alegría (Monzón).

Por su parte, en Teruel abrirán estas vacaciones los CEIP Concepción Gimeno Gil y Juan Sobrarías (ambos en Alcañiz) y el Virgen del Pilar (Calanda).

Con esta nueva edición, el Gobierno de Aragón reafirma su compromiso con una educación inclusiva y cercana a las familias garantizando que los periodos vacacionales también sean una oportunidad para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo personal de los estudiantes.