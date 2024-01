Mayte Pérez (PSOE) dice que el Gobierno de Azcón tiene "un grave problema con la transparencia"

ZARAGOZA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha afirmado este jueves que el Gobierno regional de Jorge Azcón tiene "un grave problema con la transparencia" y ha anunciado una batería de iniciativas para conocer la agenda del presidente.

En rueda de prensa, ha confiado en que "no maten al mensajero y sean consecuentes con las decisiones que toman porque hemos visto opacidad y nerviosismo".

Pérez ha manifestado: "Debemos regirnos como responsables políticos ofreciendo credibilidad y confianza en la ciudadanía", por lo que cree que "ver el portal de transparencia sin agenda del presidente desde el 22 de diciembre hasta el 8 de enero, en que vuelve de su viaje privado, requiere información".

VIAJE A PUERTO RICO

La portavoz socialista ha trasladado "las dudas y sospechas" surgidas tras informaciones periodísticas que sitúan al presidente en Puerto Rico viendo un concierto de Luis Miguel, cuando precisamente, el cantante tiene gira en España este año, "y además, acompañado de un constructor que ha protagonizado varias polémicas".

"Si nos inquietaba el apagón informativo del presidente, ahora nos preocupa por qué ha querido ocultarlo. Nos ha costado creerlo pero las informaciones llegan por distintas fuentes, y con responsabilidad y lealtad, hemos trasladado nuestras dudas para que éstas sean despejadas", en concreto, dónde está y si ha dejado todo preparado para delegar en otro responsable del gobierno. "Han pasado tres semanas sin reunión del consejo de gobierno en un inicio de legislatura que se empieza a fraguar todos los temas", ha insistido Mayte Pérez.

"No será el PSOE quien cuestione las vacaciones de cualquier trabajador pero la ejemplaridad en política es exigible", ha considerado la portavoz socialista, quien ha dicho guiarse por la información que traslada el propio portal de transparencia, ya que ante la negación de que el presiente no ha tenido vacaciones, lo cierto es que se registran tres temporadas de vacío en la agenda, primero desde que tomó posesión hasta que tuvo su primera aparición pública, además de navidades y esta semana "en off".

Ante ello, el PSOE ha querido utilizar el cauce oficial "para no especular ni hablar de rumores, sino sobre certezas", ha explicado la portavoz socialista. Por eso, ha avanzado que el grupo ha registrado una batería de medidas relativas a la agenda del presidente, los decretos de suplencias y el calendario de los consejos de gobierno.

Y lo ha hecho desde la legitimidad y la lealtad de la oposición.

La responsable socialista espera una respuesta "y espero que no maten al mensajero" después de ver "opacidad y nerviosismo en las filas populares y del Ejecutivo por preguntar por la agenda del presidente".

"CONTINUOS VIAJES A MADRID"

Pérez ha pedido que "sean consecuentes con las decisiones que toman y no conviertan la respuesta en actitudes como las mostradas cuando el presidente es pillado fuera de juego, dados sus continuos viajes a Madrid, como cuando Azcón realizó una aparición hiperbólica con motivo de una Dana sin consecuencias pero cuando realmente se han producido, como con la tormenta Juan, él no estaba aquí".

"Han pasado cosas graves y él no ha estado", ha continuado la portavoz socialista, recordando que ha surgido la amenaza del trasvase o la inauguración ayer en Fitur, con la presencia de varios presidentes autonómicos y él no ha estado.

"Para colmo, tampoco la próxima semana comparecerá en el Parlamento aragonés, una vez más a petición de la oposición, y también se va a Bruselas tres días. Mientras tanto en Aragón las cosas van a peor como las listas de espera de sanidad, dependencia o el pago a proveedores", ha lamentado.

Mayte Pérez teme que salgan "como energúmenos por pedir información a la que tenemos derecho y ellos la obligación de dar. Si el Gobierno lo aclara, se acaba el debate", ha explicado, invitando al Gobierno a ser más proactivos porque "ante la opacidad manifiesta del gobierno, surgen las sospechas y saltan las alarmas y el gobierno debe responder con tranquilidad".

INICIATIVAS POR LA TRANSPARENCIA

En concreto, el PSOE preguntará por las agendas de actividad institucional de los miembros de los gobiernos y los altos cargos de los mismos. Ya que desde el jueves 18 de enero hasta el próximo viernes 26 de enero no consta ningún acto o visita en la agenda institucional del presidente del Gobierno, el PSOE pregunta cuál es la agenda del Presidente del Gobierno de Aragón entre esos días.

Igualmente, pregunta por los decretos aprobados en la XI Legislatura de sustitución del presidente y los vicepresidentes o los consejeros del actual Consejo de Gobierno, ya obren en dependencias de su Departamento o de la Secretaría General de La Presidencia.

En tercer lugar, el grupo del PSOE solicita información sobre el calendario de los consejos de Gobierno planificados en el primer trimestre de 2024 con, en su caso, las modificaciones llevadas a cabo en el cronograma de los mismo.

En otro orden de cosas, la portavoz socialista ha comparecido junto con su compañera de grupo, la responsable de Bienestar Social, Pilimar Zamora, para hablar sobre el Aragón real.

Según Mayte Pérez, "además de un Gobierno que tiene un problema con la transparencia y la verdad, tampoco ha hecho nada por los aragoneses y en la gestión ordinaria son caóticos".

Sobre los trasvases, la portavoz socialista ha afirmado que el PSOE Aragón ha sido siempre muy claro "y nuestra posición la compartía el PSOE federal y por ellos pudimos paralizar el PHN que iba a cometer el proyecto que más hipotecaba el futuro de nuestra tierra", ha dicho. Además, el grupo parlamentario incluso ha enmendado su propia PNL para que no haya dudas. Y ha vuelto a repetir la oposición "lo pida quien lo pida".