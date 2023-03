Los medios de Aragón se centran en estabilizar el flanco izquierdo ante el cambio de viento previsto para el sábado

Las personas evacuadas no regresan todavía a sus casas, cuyo estado se va a comprobar en un vuelo de reconocimiento



TERUEL, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Diego Bayona, ha explicado que los medios que están actuando en la parte aragonesa para extinguir el incendio declarado este jueves en el término municipal de Villanueva de Viver (Castellón), que llegó hacía el mediodía a la provincia de Teruel, centran su labor en la estabilización del flanco izquierdo y en la parte norte, con el objetivo "de tener esa zona más tranquila, de cara a las previsiones de este sábado, de cambio de viento, suroeste y mucho más seco, muy peligroso".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Barracas, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa para analizar la evolución del incendio de San Agustín, presidido por la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, desde la sala de crisis del 112 Aragón.

Bayona ha comentado que este viernes se espera que el viento "siga siendo favorable" para la parte de Aragón y, "si todo va bien, anclar toda esa parte del flanco izquierdo y de lo que ayer era la cabeza, la parte norte, con el embalse de Arenós, para tener esa zona más tranquila" de cara a la previsión, para este sábado, de que vuelva a haber un cambio de viento, que será como el del jueves.

"Es importante redoblar esfuerzos en esa zona porque seguramente mañana se pueda ver reproducciones, si hay ese cambio de viento", ha confirmado.

A colación, ha apuntado que, en el flanco izquierdo, en la parte turolense del incendio, la situación es "más o menos favorable, como ayer esperábamos y se ha podido consolidar", si bien el fuego "sigue activo" en toda la zona que este jueves era la cabeza del incendio, en la parte norte, en el entorno del municipio turolense de Olba.

No obstante, "tiene una actividad que prevemos que se podrá atacar con los medios que están a disposición y con los trabajos de las cuadrillas terrestres y de los operativos que hay".

800 HECTÁREAS EN ARAGÓN

El director general ha indicado que, en la parte aragonesa, en la provincia de Teruel, se han calcinado unas 800 hectáreas, mientras que, en su totalidad, el perímetro afectado es de unas 2.500 o 3.000 hectáreas, si bien ha matizado que la superficie que ha ardido será inferior ya que la estimación es sobre el perímetro, en cuyo interior habrá zonas sin quemar.

"Ahora mismo, la situación más difícil está en la parte de Castellón" y "lo que ayer era flanco derecho es la parte más activa, con un comportamiento muy activo y es ahora mismo la cabeza del incendio".

Por otra parte, ha confirmado que las personas evacuadas este jueves, de Olba y de algunos barrios de San Agustín, "no prevemos que puedan volver a sus localidades". "El incendio sigue activo en esa parte norte y las condiciones son complicadas", por lo que "es mejor ser prudentes".

Así, continúa el desalojo de los vecinos de Olba, en torno a 220 personas, al igual que otros 12 vecinos de masías y barrios de San Agustín. El Ayuntamiento de San Agustín se está encargando del avituallamiento, mientras que Cruz Roja ha equipado el pabellón de Albentosa con 70 camas. De momento, se encuentra sin ocupar, pues las personas ya evacuadas se han repartido por diferentes establecimientos hosteleros.

Sobre ello, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha apuntado que la prudencia en estas situaciones "es fundamental" y ha explicado "que hasta que no sea seguro, los vecinos desalojados no van a poder volver a sus casas".

VUELO DE RECONOCIMIENTO

Por su parte, Bayona ha comunicado la intención de hacer un vuelo de reconocimiento, a través del helicóptero del 112, para comprobar las afecciones a viviendas "porque la gente está preocupada, no en Olba, donde el fuego no ha llegado" y la previsión es que no lo haga, "pero sí en algunas masías y casas dispersas" a cuyos propietarios se quiere "tranquilizar o darles la información que sea en su caso".

Además, han tenido conocimiento de hay algún rebaño extensivo, "que vamos a tratar de ubicar para tranquilizar al ganadero y darle toda la información".

Bayona ha querido expresar el apoyo del Gobierno de Aragón a la población que ha tenido que ser desalojada, también en la Comunidad Valenciana "y, por supuesto, reconocer el trabajo de todos los efectivos", en un incendio "muy virulento", y ha mencionado a los trabajadores de Sarga, "que, aún estando en un proceso de huelga, han decidido paralizar todas las movilizaciones para ponerse a disposición del incendio".

Todo el operativo, "a pesar de las condiciones muchas veces adversas, siempre dan el callo y siempre tienen una responsabilidad extraordinaria", ha manifestado, al tiempo que ha deseado que la huelga "termine enseguida y lleguemos a un acuerdo".

CAUSAS

El director general ha comentado que no posee información sobre el origen del fuego y ha recordado que comenzó en la provincia de Castellón y "la investigación de las causas la dirigirán los compañeros de la Comunidad Valenciana".

Respecto al comportamiento del incendio, ha comentado que Aragón ya se encontraba con índices de riesgo alto, dado el periodo de sequía largo, con el monte "muy seco". Ha comentado que hace unos años, en estas fechas, este tipo de fuegos solo eran habituales en comunidad autónomas como Andalucía o en zonas más al sur de España.

Ahora, "vemos los efectos del cambio climático y que nos afecta cada vez más en territorios como Aragón". Ha añadido que no se prevé "gran cantidad de lluvias en los próximos días, por lo menos de forma generalizada y, por lo tanto, hasta que no haya un cambio meteorológico importante, vamos a tener situaciones de riesgo muy altas y tenemos todo el todo el operativo disponible para poder atenderlas", pero "es una situación inusual y que nos alerta de lo que viene", ha reconocido.

NIVEL 1

El Gobierno de Aragón ha declarado el Nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias (PROCINFO) porque "valoramos que no era necesario, por la situación que tenemos en Aragón, relativamente favorable y con más de 150 efectivo solo en el flanco izquierdo, entre medios del Infoar, de la Brif de Daroca y de la Diputación de Teruel".

En Comunidad Valenciana, se ha fijado el Nivel 2 "porque tenían unas previsiones más desfavorables que, lamentablemente, se están cumpliendo", hay una mayor afección a bienes materiales y poblaciones, y porque necesitaban a la Unidad Militar de Emergencias (UME)", ha contado.

En Aragón, "se valoró con Protección Civil y no hubo ni siquiera debate" porque "no había ninguna duda en que no era necesario" elevar el nivel. No obstante, ha aclarado que si hay que hacerlo, se incrementará.

"No hay ningún problema en subir a ese nivel porque no repercute nada en las labores de nuestro operativo, hacemos las mismas funciones, tenemos todos los medios necesarios disponibles, todas las cuadrillas, tanto terrestres, como helitransportadas; no ha habido ningún problema de poder incorporarlas y el tener todo el despliegue activo a estas fechas nos ayuda que contar con unas dotaciones más que suficientes para poder atender a todos los relevos", ha relatado.