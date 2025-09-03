Mendoza lamenta que el PSOE proponga debates "estériles" que solo buscan "confrontar y enredar sin motivo"

Archivo - El consejero municipal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha lamentado que el PSOE proponga "debates estériles", que solo buscan confrontar, engañar y enredar a la ciudadanía sin motivo, en lugar de aportar ideas a la acción política.

Sobre la propuesta del concejal socialista, Horacio Royo, de plantear un "nuevo formato" para los plenos de las Juntas y su intención de convocar el próximo en la calle, Mendoza ha apuntado que, en primer lugar, habrá que ver si se ajusta a la legalidad, porque el PSOE "navega siempre en esas aguas turbulentas de saltarse la ley cuando le viene en gana".

En este sentido, Mendoza ha explicado que ha solicitado un informe técnico para tomar una decisión definitiva sobre su autorización, aunque ha señalado que las dudas son pocas si se tiene en cuenta el artículo 114 de la Ley de Administración Local, el artículo 67 del Reglamento Orgánico Municipal y el Reglamento de Participación Ciudadana.

Frente a las acusaciones del concejal socialista, quien ha llamado autoritario y antidemocrático al consejero municipal de Participación, Mendoza le ha contestado que lo realmente antidemocrático es convocar un pleno en la calle "sabiendo que no es posible; es una falta de respeto institucional".

Todas estas cuestiones se regulan en el Reglamento de Participación Ciudadana, ahora en proceso de reforma en el seno del Consejo de Ciudad, donde las entidades han planteado sus propuestas.

"Cabría pensar --ha estimado-- que el PSOE ha presentado estas propuestas pero la realidad es que ha hecho cero alegaciones a la reforma del texto, cero ni para la convocatoria de plenos ni para nada".

"El PSOE de Zaragoza sigue la estela del PSOE nacional, me salto la ley y las normas cuando quiero, critico a los jueves o a los gobiernos que quieren hacerlas cumplir, hablo en nombre de todos los vecinos cuando la realidad no es esa", ha concluido Mendoza, no sin antes agradecer a todos los vocales de las juntas de distrito, de todos los partidos políticos, el trabajo que de forma continuada hacen en los distritos para mejorar la ciudad.

--