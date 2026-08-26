Mequinenza reivindica el western y homenajea a Ava Gardner en una edición reforzada de su festival de cine

El concejal de Cultura de Mequinenza, Darío Vidallet, el diputado provincial José Carlos Tirado y el director del Mequinenza International Film Festival, Enrique Novials. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mequinenza International Film Festival (MIFF) afronta su undécima edición con una programación reforzada y novedades tanto en su estructura como en sus contenidos, en un año en el que tendrá un pre-festival en el que reivindicará el western y homenajeará a Ava Gardner y a Halyna Hutchins, la directora de fotografía que falleció en un rodaje por un disparo accidental del actor Alec Baldwin, además de proyectar una 'première', multiplicar las presentaciones de cortometrajes finalistas y reestructurar la sección de animación.

Esta undécima edición, en la que se estrena Enrique Novials como director, se celebrará del 3 al 6 de septiembre y, por primera vez, estará precedida de un pre-festival, con actividades programadas del 28 al 30 de agosto.

Se da, además, la circunstancia que de los 30 cortometrajes finalistas seleccionados, entre los más de 3.100 cortometrajes presentados a concurso procedentes de 131 países y que optaran a los 'Silucams' --las estatuillas, que representan a un siluro junto a un proyector de cine antiguo--, dos están rodados en Mequinenza.

El agua volverá a ser el elemento que articula la identidad del festival y su relación con Mequinenza, una localidad marcada históricamente por los ríos, el paisaje y las transformaciones provocadas por la construcción de los embalses. Un elemento que es el hilo conductor para establecer un diálogo entre cine, territorio, paisaje y memoria.

El evento se ha presentado este miércoles en una rueda de prensa en la Diputación de Zaragoza (DPZ) en la que han participado el diputado provincial José Carlos Tirado; el concejal de Cultura de Mequinenza, Darío Vidallet, y el director del festival, Enrique Novials.

Tirado ha deseado "mucho éxito" a los organizadores del festival y ha asegurado que la llegada de más autores, directores y el incremento de la oferta "apuntan a que esto va a ir muy bien" y a seguir situando a Mequinenza y a la provincia de Zaragoza en el ámbito internacional del cine, todo ello sin perder su esencia ligada al agua.

Vidallet, por su parte, ha enmarcado el Mequinenza International Film Festival en una apuesta general del Ayuntamiento por la cultura, que se refleja también en otras iniciativas, como A Sol y Serena, en torno al circo y las artes escénicas en la calle.

ESTRENOS

Entre la programación, ha avanzado que la localidad ribereña acogerá varias 'premières', entre ellas propuestas aragonesas que podrían ser candidatas a los Goya.

De hecho, el MIFF mantiene en esta edición su condición de festival colaborador y preseleccionador de los Premios Goya de la Academia de Cine y forma parte de la Red de Festivales y Muestras de Cine de Aragón (Arafilmfest).

El certamen cuenta, además, desde 2025 con la declaración de Actividad de Interés Turístico de Aragón, reconocimientos que refuerzan su papel como plataforma de difusión del cortometraje y de apoyo a nuevos creadores y profesionales, al tiempo que consolidan su vinculación con el territorio y la promoción cultural y turística de Mequinenza.

PRE-FESTIVAL EN TORNO AL WESTERN

El programa comenzará el viernes, 28 de agosto, con la inauguración, en la Sala Miguel Ibarz, de la exposición 'Un País de Cine y Wéstern en nuestras fronteras', dedicada a la relación entre el cine, el western y los paisajes del Bajo Cinca y su entorno.

La muestra, que podrá visitarse durante todo el Festival, conecta esta tradición cinematográfica con la sección Río Bravo, dedicada al cine del oeste, una de las señas de identidad del MIFF desde 2023, y reivindica el vínculo de la comarca con un género que encontró en sus paisajes escenarios naturales para diferentes producciones cinematográficas.

El pre-Festival incorporará además dos largometrajes fuera de concurso que permitirán rendir homenaje a dos figuras situadas en diferentes ámbitos de la creación cinematográfica.

El sábado, 29 de agosto, a las 22.00 horas, se proyectará 'La noche de la iguana', dirigida por John Huston en 1964 y protagonizada por Ava Gardner, Richard Burton y Deborah Kerr, como reconocimiento a una de las grandes intérpretes del Hollywood clásico, que tuvo una estrecha relación con España.

El domingo, 30 de agosto, a las 19.00 horas, se proyectará 'Dos forajidos' (Rust), western dirigido por Joel Souza y protagonizado por Alec Baldwin, como homenaje a su directora de fotografía, Halyna Hutchins, fallecida por un disparo accidental durante el rodaje en 2021.

Esta elección se debe a que este triste suceso hizo que la película no funcionara bien en taquilla, pese a ser "muy buen western", en parte gracias a la fotografía de Hutchins, y la propia familia de la víctima quería que la gente fuera a ver el filme para que su legado dejara impacto.

UN DOCUMENTAL SOBRE LA MEMORIA DE MEQUINENZA

El tercer largometraje que se proyectará fuera de concurso será 'Retazos de un latido', un documental histórico dirigido por la aragonesa Sadie Duarte, que cerrará la programación el domingo, 6 de septiembre, a las 18.00 horas.

La película recupera, a partir de la investigación de Carlos Cubero y Batiste Estruga, la memoria colectiva de Mequinenza y el proceso de derribo del antiguo Pueblo Viejo, desaparecido como consecuencia de la construcción del embalse de Ribarroja.

El festival cerrará con un audiovisual aragonés y también se inaugurará el 3 de septiembre con la presentación del cortometraje de comedia 'Priorizarse', que contará con la asistencia de sus dos directoras --Natalia Pontaque y Terry Esparza--.

Otra de las apuestas de esta edición será incrementar la presencia de los directores y responsables de los cortometrajes finalistas, con un mayor número de presentaciones de las obras ante el público. El objetivo es reforzar el carácter de encuentro del MIFF y facilitar el contacto directo entre los creadores y los espectadores.

CORTOES DE MÁS DE UNA DECENA DE PAÍSES

En total, la organización ha recibido 3.100 cortos, de los que han elegido a 30 como finalistas, procedentes de España, Estados Unidos, Grecia, Reino Unido, Italia, Rusia, Costa Rica, Colombia, Taiwán, México y Corea del Sur.

El director del MIFF ha recordado también el fuerte vínculo entre Mequinenza y el séptimo arte, asegurando que "nuestros abuelos iban al cine dos, tres o cuatro veces por semana", gracias a dos salas que había en el Pueblo Viejo, una de ellas desaparecida bajo las aguas. Por tanto, el cine clásico forma parte de la memoria del pueblo.

El Festival también ha reestructurado la sección de animación, que amplía su planteamiento para superar su tradicional asociación con el público infantil y dirigirse a espectadores de diferentes edades.

La edición 2026 también incrementa la dotación de los principales premios. Los galardones al Mejor Cortometraje de Ficción, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Cortometraje de Animación, Mejor Wéstern de la sección Río Bravo y Premio del Público 'Antonio Blas' pasan de 200 a 400 euros, duplicando su cuantía respecto a la edición anterior.

A estos reconocimientos se suma el Premio Aragón TV al Mejor Cortometraje Aragonés, dotado con 900 euros mediante la cesión de los derechos de emisión y promoción de la obra en los canales de la televisión autonómica.