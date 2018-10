La Mesa de Contratación aplaza la adjudicación del Parking Norte para las fiestas

Publicado 11/09/2018 13:36:06 CET

ZARAGOZA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Zaragoza ha aplazado este martes el proceso de adjudicación de las instalaciones del Parking Norte para las próximas Fiestas del Pilar, debido a que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) no ha resuelto un recurso sobre presuntas irregularidades y a que una parte de la Mesa ha solicitado un nuevo informe técnico.

"Haya o no Parking Norte, los Pilares van a ser fantásticos", ha afirmado el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, quien ha reconocido que "podría no haberlo", aunque él confía en que el Tribunal resuelva este martes o este miércoles y, de hecho, "aún hay plazos" aunque sean "muy ajustados".

Ha dejado claro que el programa de las Fiestas del Pilar, que el Ayuntamiento presentará en los próximos días, "es sublime, tremendo, con grandísimas novedades" y, de hecho, el Gobierno local espera que la edición de este año sea mejor que la de 2017, que a su vez fue calificada en las encuestas populares como mejor que la de 2016, considerada la mejor.

Fernando Rivarés ha subrayado que el proceso de adjudicación se está realizando "igual" que los últimos ocho o 10 años y ha comentado que son el interventor municipal y los servicios jurídicos los que han planteado que no se debe resolver hasta que no se pronuncie el tribunal. Ha recordado que la sociedad Torero 2000 presentó una demanda en este tribunal "pensando que la fórmula elegida no era la mejor".

"Yo confío en que no habrá ningún problema, pero ellos prefieren esperar a abrir el tercer sobre", que corresponde a la propuesta económica, documento que junto con la puntuación técnica decide a quién se adjudica. Rivarés ha apuntado que el tribunal tuvo cinco días para congelar el procedimiento "y no lo hizo".

Sobre el segundo motivo del aplazamiento, ha explicado que una parte de la Mesa ha pedido un segundo informe técnico al advertir el primero que una de las tres empresas candidatas incumplía alguna de las exigencia técnicas. "Yo he dado la orden de que ese informe esté antes de comer y estará", ha garantizado, observando que una de las firmas candidatas podría ser expulsada del procedimiento si no cumple técnicamente.

"Todavía no está perdido el Parking Norte", ha insistido Rivarés, quien ha lamentado que "algunas tienen un interés específico" en que las Mesas "se sigan retrasando para que así no haya Parking Norte, que creo que no lo van a lograr, y poder culparme de algo", en un contexto en el que "hay partes políticas y empresariales interesadas en que no haya Parking Norte".

EN PLAZO

Por otra parte, el consejero municipal ha hecho notar que "estamos en plazo todavía" para que los montadores instalen toda la estructura, apuntando que depende de las exigencias técnicas del proyecto ganador. Ha comentado que los montadores son profesionales y que el Decreto autonómico que regula esta materia establece "diferencias favorables" cuando los proyectos son municipales o intervenidos por ayuntamientos.

Ha abundado al indicar que "el año pasado se empezó a montar el día 12 de septiembre, y hoy es 11, y no hubo ningún problema", añadiendo que el proyecto seguiría en plazo aunque se empezara a montar los días 13 ó 14.

El resto de carpas está "todo OK", ha continuado diciendo Fernando Rivarés, quien ha asegurado que "cuando, el día 6 --de octubre-- se lance el pregón, va a ser el mejor Pilar hasta ahora desde que se hacen encuestas populares", de forma que será "fastuoso". Además ha señalado que "hasta ahora, en materia cultural y económica, todavía no hemos dejado nada colgado".