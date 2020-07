Los microcréditos para microempresas y autónomos tienen tres líneas de ayudas y se podrán pedir en julio

ZARAGOZA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las bases que regulan la concesión de los 10 millones de euros de microcréditos, dirigidos a microempresas y autónomos, contemplan tres líneas de ayudas, según el importe que se solicite, y para lo que hay de plazo todo el mes de julio, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) con la finalidad de que concederlos en septiembre.

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado las bases regulatorias de estos microcréditos para microempresas y autónomos de hasta 10 trabajadores, cuya actividad se haya visto afectada por la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

La línea 1 está dotada con 7.750.000 euros y es para autónomos --societarios o sin empresa-- sin empleados a su cargo, y trabajadores autónomos y empresas que tengan entre uno y dos trabajadores. El importe del microcrédito para esta línea será de 5.000 euros y tendrán un plazo de 36 meses de amortización.

La línea 2 asciende a 1.500.000 euros, destinada a a trabajadores autónomos y empresas que tengan entre 3 y 5 trabajadores, que podrán solicitar 7.500 euros y tendrán un plazo de 60 meses de amortización.

La línea 3 tiene 1.000.000 euros y es para autónomos y empresas que tengan entre 6 y 10 trabajadores, que podrán pedir hasta 10.000 euros y también con un plazo de 60 meses de amortización.

Las ayudas contempladas en cada línea no serán compatibles entre sí, pero si con las habilitadas por otras instituciones y el Ayuntamiento de Zaragoza abonará la ayuda del microcrédito en un pago único una vez concedida --previsiblemente a partir del mes de septiembre--.

INTERÉS DE OTRAS CIUDADES

Las consejeras municipales de Hacienda y Régimen Interior, María Navarro; y la de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, han presentado en rueda de prensa las bases de estos microcréditos, que forman parte del Acuerdo por el futuro de Zaragoza y el Ayuntamiento de la ciudad es el primero de las grandes ciudades en implantar esta medida en condiciones ventajosas para los beneficiarios.

Precisamente, la consejera municipal de Hacienda y Régimen Interior, María Navarro, ha destacado que hay otras ciudades b interesadas en esta medida, que ha calificado de "producto atractivo" a juzgar por las reuniones mantenidas con colectivos potencialmente beneficiaros.

Navarro ha asegurado que los microcréditos cuentan con los informes jurídicos preceptivos tanto de la Asesoría Jurídica como de la Intervención municipal que avalan el proyecto y, por eso, se han aprobado las bases por el Gobierno de la ciudad.

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo, Carmen Herrarte, ha dicho que se destinan a autónomos o empresas, cuya plantilla tenga un máximo de 10 empleados porque "son las que más dificultades tienen para acceder a financiación" y se han tenido que ver obligadas a cerrar o presentan un descenso de facturación de más del 50 por ciento.

Sobre la distribución de las ayudas ha dicho que es flexible y compatible con cualquier otro tipo de ayuda y son tanto para inversiones como gasto corriente, "lo que el empresario o el autónomo necesite hasta el 31 de diciembre y no tiene que justificarlo hasta el 31 de enero de 2021 para centrarse en lo más importante, que es sacar adelante su actividad".

REQUISITOS

El solicitante tiene que tener sede social en Zaragoza y realizar una declaración responsable firmada que contenga el pronunciamiento expreso sobre el cese o la merma de actividad, la propiedad del local, la plantilla de trabajadores, la intención de destinar la ayuda a lo previsto por las bases de concesión de microcréditos o estar al corriente de las obligaciones tributarias con las diferentes administraciones.

Esta declaración responsable, que se rellenará y obtendrá a través de la web municipal, podrá tramitarse con certificado digital a través de la web 'www.zaragoza.es' o presentarse en los registros generales del consistorio ubicados en la plaza del Pilar o el Edificio Seminario, ubicado en Vía Hispanidad, ha detallado Carmen Herrarte. "Somos pioneros en sacar esta medida de liquidez y revela que la administración es ágil en adaptarse a las necesidades de los ciudadanos ante una situación excepcional".

Por su parte, Maria Navarro ha agregado lo siguiente: "Hemos sido rápidos porque no podíamos esperar a que llegara el dinero de otras instituciones y se ha intentado acomodar los procedimientos administrativos para ayudar a paliar la necesidad".

APOYO DE LOS GRUPOS

Navarro ha agradecido el apoyo del resto de grupos y ha confiado en que los interesados puedan aprovecharse de esta medida, que se podrá solicitar hasta finales de julio para que en septiembre tengan la liquidez que necesitan para poder operar.

Además, la consejera municipal ha reiterado que la dotación económica proviene de partidas de imposible ejecución. "Todas las partidas tienen el informe técnico que avala que no se pueden ejecutar a 31 de diciembre".

Ha añadido que si los grupos municipales creen que hay partidas contrarias a los informes técnicos y que se pueden ejecutar está dispuesta a estudiarlo. No obstante, Navarrp ha pedido no perder el objetivo porque "no se pueden poner piedras en el camino a una media que es inyectar liquidez a quienes crean empleo y actividad económica". "Queremos mirar en grande y estamos dispuestos a estudiar la ejecución presupuestaria".

Finalmente, ha informado de que la devolución de los préstamos irá a la caja única del Ayuntamiento de Zaragoza y luego se reorganizará con el presupuesto.