La ministra Rego afirma que a Aragón llegarán menos menores extranjeros no acompañados de los inicialmente previstos

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el acto de cierre del Programa Comunidad Glocal 2025 organizado por la DPZ en la Falcultad de Educación de la Universidad de Zaragoza junto al actor Ahmed Younoussi y la periodista Ana Usieto. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, ha asegurado que, finalmente, está previsto que a Aragón llegue una cifra inferior a los 251 menores extranjeros no acompañados prevista en un principio dentro del reparto establecido entre la mayoría de comunidades autónomas para atender la emergencia migratoria que Canarias, Ceuta y Melilla.

Rego, que ha participado este jueves en Zaragoza en un acto organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) como cierre del programa Comunidad Glocal 2025, ha declinado ofrecer una cifra concreta para no incurrir en "un mercadeo de números" por tratarse de seres humanos, aunque fuentes del Ministerio han avanzado que Aragón puede acabar acogiendo finalmente a dos centenares de menores, en línea con la cifra final a nivel nacional, que puede estar más cerca de los 3.000 que de los 4.000 inicialmente previstos.

Una cifra en todo caso "muy variable", según advierten desde el Ministerio ante la diferente casuística de un sistema "muy garantista" en el que hay que tener en cuenta los jóvenes que se incorporan, los que cumplen los 18 años y salen del programa de protección y la situación de saturación que en cada momento presenten los centros que sirven como referencia.

Por encima del reparto, Sira Rego ha subrayado la importancia de contar con una norma que garantiza el respeto absoluto de los derechos humanos y que el Gobierno de España "hemos financiado suficientemente a las comunidades autónomas para que sus sistemas de acogida sean garantistas y puedan sostener sin ningún problema estas plazas", ha defendido.

En ese sentido, la ministra ha asegurado que "a Aragón le va a llegar un 250% más de financiación respecto a lo que tenía inicialmente previsto, por tanto va a haber recursos suficientes".

Por ello ha instado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "a dejar de litigar con el Gobierno de España y ponerse a trabajar para dimensionar correctamente su sistema de acogida".

Rego ha recordado que Aragón "ha sido la Comunidad autónoma que más ha litigado con el Gobierno de España, aunque, desde luego, no han tenido éxito y ahora, evidentemente, hay que cumplir con la ley".

En ese sentido se ha mostrado esperanzada en que ambas administraciones puedan trabajar de manera coordinada: "El Gobierno de España se ha comprometido, hemos puesto los recursos y hemos abiertos los espacios de diálogo y el proceso de acogida puede funcionar perfectamente a poquito que haya colaboración por parte de las autoridades y de las administraciones autónomas", ha reclamado.

Por último, sobre las quejas de los diferentes consejeros por la falta de información, Sira Rego ha defendido la labor informativa del Ministerio con 12 reuniones de la Conferencia sectorial y ha reclamado que las comunidades "que se lean la información y trabajen un poco la aportación de las propuestas que se hacen".