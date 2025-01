Mobility City reivindica su museo en Zaragoza como referente de la movilidad del futuro

MADRID/ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Mobility City, Jaime Armengol, ha reivindicado este miércoles desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el Mobility Museum de Zaragoza como un espacio de referencia para conocer cómo será la movilidad del futuro.

Lo ha hecho durante su paso por el stand del Gobierno de Aragón, donde además ha subrayado que los cambios en la movilidad no culminarán si los ciudadanos no los hacen suyos.

"Todo el cambio que viene produciéndose en la movilidad no será posible si los ciudadanos no entienden ese cambio, si no lo hacen suyo. Y es necesario que haya proyectos como este para que ello suceda", ha señalado el coordinador de esta iniciativa de Fundación Ibercaja.

Armengol ha hecho balance de la iniciativa y ha destacado el Mobility Museum, que ha definido como el primer museo tecnológico de la movilidad del siglo XXI.

El Mobility Museum tiene cabida en el Puente de Zaha Hadid (Pabellón Puente) de Zaragoza, un espacio vanguardista en el que se muestran cómo serán las ciudades del futuro y el movimiento de las personas a través de ellas.

Armengol ha incidido en que la movilidad se sitúa en el centro del cambio tecnológico, económico y social, motivo por el cual Mobility City quiere ser un referente para la difusión e innovación de la movilidad del futuro, que sea sostenible, inteligente y conectada.