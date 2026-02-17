El modelo de atención oncológica en red acerca la radioterapia a ocho hospitales aragoneses

ZARAGOZA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aragón cuenta actualmente con siete aceleradores lineales: tres en el Hospital Universitario Miguel Servet, tres en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y uno en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca, y está prevista la puesta en marcha en este mismo año del acelerador del nuevo Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel.

Además, existen consultas en hospitales de las tres provincias. En Radioterapia Intraoperatoria (RIO), más de 1.500 pacientes han sido tratados en Aragón desde 2015.La comunidad dispone de un modelo asistencial en red en oncología radioterápica que prioriza la proximidad y la equidad territorial.

A través de la Unidad Clínica Multihospitalaria de Oncología Radioterápica de Aragón (UCMORA), los especialistas se desplazan a los hospitales para realizar consultas de evaluación y seguimiento y participar de forma activa en comités multidisciplinares, garantizando un criterio experto homogéneo en todo el territorio.

La jefa de servicio en funciones de la UCMORA, la doctora Reyes Ibáñez, ha subrayado que este enfoque beneficia especialmente a pacientes en seguimiento tras radioterapia externa --control de toxicidad, respuesta y calidad de vida--, a personas con dificultades de movilidad y a procesos que requieren alta coordinación, como mama, próstata, pulmón o digestivo. Evitar desplazamientos innecesarios reduce la carga logística para pacientes y cuidadores, mejora la continuidad asistencial y favorece la adherencia al seguimiento.

Además, el modelo incluye la Radioterapia Intraoperatoria (RIO), una técnica en la que el equipo se desplaza al quirófano del hospital donde se realiza la cirugía para administrar la radiación en el mismo acto, tras la extirpación del tumor. En Aragón, esta técnica ha permitido tratar a más de 1.500 pacientes desde 2015.

Desde el punto de vista sanitario, el modelo contribuye a reducir derivaciones por motivos geográficos y a mejorar la equidad territorial, al garantizar que los pacientes reciben decisiones clínicas coordinadas y basadas en criterios comunes, con independencia de su lugar de residencia.

La iniciativa se alinea con las recomendaciones europeas que promueven redes asistenciales capaces de combinar alta calidad clínica con una atención lo más cercana posible al domicilio del paciente, en línea con el modelo de Centros Integrales de Cáncer (CCC).