Monzón (Huesca) se vuelca con la Vuelta Ciclista a España en la salida de la octava etapa

Aficionados este sábado en Monzón, punto de salida de la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

El circuito urbano por el que ha transcurrido este sáabdo la salida neutralizada de la octava etapa de La Vuelta Monzón Templario-Zaragoza se ha llenado de miles montisonenses y visitantes que han disfrutado de los mejores ciclistas y han vivido un momento histórico en la ciudad.

El alcalde de Monzón y presidente de la DPH, Isaac Claver, ha cortado la cinta de salida de la etapa con el nombre de Monzón Templario, junto al director de La Vuelta, Javier Guillén, con el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, la directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, Cristina García y el montisonense Javier Moracho.

Desde que este pasado viernes que llegó a Monzón la caravana de La Vuelta, los montisonenses se han volcado con La Vuelta engalanando sus balcones y calles para apoyar a los ciclistas.

La ilusión se ha notado desde primeras horas de la mañana de este sábado en el Polígono Paúles donde se ha vivido el ambiente previo de la salida con diferentes espectáculos de animación hasta la firma de los corredores.

Luego se ha trasladado al centro de la ciudad con un espectacular recorrido urbano en el que miles de montisonenses han arropado a los ciclistas desde la salida de la Avenida Fonz y su paso por la avenida de Lérida, Santa Bárbarba, Juan de Lanuza y Paseo San Juan Bosco. Un circuito en el que no han faltado los templarios de Monzón animando y dando espectáculo a este evento deportivo.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, se ha mostrado "muy emocionado y orgulloso de acoger La Vuelta en nuestra ciudad y mostrar al mundo entero la imagen de nuestro Monzón Templario. Ha sido muy bonito vivir y disfrutar de un momento histórico como éste, que es todo un lujo, y que seguro recordaremos con mucho cariño. Quiero agradecer a la dirección y organización de La Vuelta todo el trabajo que comenzamos hace más de un año y a nuestra gente, a todos los que han colaborado y ayudado para que se desarrollase perfectamente esta jornada. Sin duda, ha sido un día único y espectacular".

Monzón ha disfrutado y vivido de un espectáculo único a nivel deportivo y también como ciudad ya que una vez más ha respondido de forma sobresaliente al reto que planteaba acoger la salida en la que se han involucrado personal municipal y Policía Local.

La ciudad ha vivido la cercanía que transmiten el montisonense Javier Moracho o Fernando Escartín, que han sabido hacer llegar a los montisonenses lo que supone ser una salida de La Vuelta.