Morón: "El PP Aragón, con su eurodiputado Giménez Larraz, vota a favor de la muerte del campo aragonés"

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha afirmado este martes que "el PP Aragón, con su eurodiputado Giménez Larraz, vota a favor de la muerte del campo aragonés".

Morón ha presentado este martes una iniciativa de "defensa del sector primario español que garantice la soberanía alimentaria frente a las políticas impuestas por el bipartidismo en Bruselas".

En el texto, VOX reconoce que los agricultores y ganaderos "son los que llevan la comida a nuestra mesa y, a pesar de todas las trabas impuestas desde las distintas administraciones gobernadas por el bipartidismo, ellos son los que garantizan nuestra soberanía alimentaria".

Morón ha expresado que "el sector primario tiene un papel esencial en términos culturales, demográficos, sociales, forestales y económicos" y ha advertido de que "a lo largo de los seis últimos años, Aragón ha perdido 1.500 afiliados a la seguridad social agraria, según las organizaciones agrarias".

El portavoz adjunto de Vox ha denunciado que "el Pacto Verde Europeo, junto a los recortes de la PAC y los acuerdos comerciales con terceros países representan una sentencia de muerte a un sector primario nacional y europeo ya agonizante desde hace años".

El texto destaca también que "la combinación de factores --recortes presupuestarios, desaparición de la PAC como política diferenciada, mantenimiento del Pacto Verde, tratados comerciales lesivos como el de Mercosur y el de Marruecos, y el aumento imparable de los costes de producción-- constituye una auténtica bomba de relojería para el campo europeo".

Morón ha calificado de "estéril" la reunión mantenida por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre. Ha criticado que "el PP de Aragón, con su eurodiputado Giménez Larraz, vota a favor de la muerte del campo aragonés", algo que ha englobado en que tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como el comisario Hansen "pertenecen al Partido Popular".

PACTO VERDE

Entre las medidas concretas que recoge la iniciativa, VOX propone rechazar el Pacto Verde Europeo y promover la derogación de todas las políticas inspiradas en la Agenda 2030. Como ejemplo, menciona el rechazo a la estrategia 'De la Granja a la Mesa' y la 'Estrategia por la Biodiversidad'.

También, condenar el borrador de la futura PAC y exigir una nueva propuesta sin recortes presupuestarios ni condicionantes medioambientales que comprometan la rentabilidad de las explotaciones y exigir el principio de preferencia comunitaria y reciprocidad en todos los acuerdos comerciales, garantizando que los productos importados cumplan las mismas exigencias fitosanitarias, climáticas y laborales que los nacionales.

Otras propuestas son suspender el Acuerdo Agrícola con Marruecos y rechazar la modificación del Acuerdo UE-Marruecos para incluir cultivos del Sáhara Occidental; rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur, denunciar su tramitación opaca y exigir informes de impacto económico y social sobre el sector primario español y europeo y promover un Plan Nacional de Regadíos, así como una nueva estrategia nacional de prevención de incendios en la que participen agricultores, ganaderos y profesionales del sector silvícola.

Por último, favorecer el relevo generacional, simplificar la burocracia, reforzar los seguros agrarios y garantizar la correcta aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Morón ha sintetizado que "el campo aragonés y español no puede seguir siendo víctimas de las decisiones que toman unos cuantos burócratas que jamás han pisado el campo". Ha concluido instando al PP y PSOE "a poner fin, desde todas las instituciones sin distinción, a un fanatismo climático que no ha hecho más que criminalizar a nuestro campo mientras prioriza los intereses de países extracomunitarios".