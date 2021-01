Morón (VOX): "Lambán no se ha centrado en lo importante para atajar la crisis y se ha dedicado a proteger a su Gobierno"

El portavoz de la formación en Aragón dice que "muchos colectivos creen que no se les ha escuchado y la gente está desmoralizada"

ZARAGOZA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha afirmado, en una entrevista con Europa Press, que el presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, "no se ha centrado en lo importante para atajar la crisis y se ha dedicado a protegerse y a proteger a su Gobierno".

Muchos colectivos "tienen la sensación de que no se les ha escuchado, muchas veces ni se les ha recibido" y "la gente está muy desmoralizada". Para VOX, el Gobierno de Aragón "va a continuar con la misma estrategia".

"No es entendible que haya tardado tanto en reunirse con los colegios y sindicatos médicos; es incomprensible que a aquellos que han estado dando la cara y tienen reivindicaciones lógicas ni siquiera se les haya atendido".

"La gestión de la pandemia no ha sido buena" ya que, si bien "los aspectos fundamentales han dependido de las decisiones tomadas desde fuera, tanto la declaración del estado de alarma como las medidas que nos han privado de derechos y han condicionado de forma importante nuestras vidas", en Aragón "Lambán tampoco ha estado a la altura".

REVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA

"La crítica fundamental a Lambán es, desde el punto de vista presupuestario, no haber centrado la atención en lo que tenía que centrarse desde el punto de vista sanitario, económico y social".

A su juicio, el presidente aragonés "no ha tenido el valor suficiente para hacer una revolución presupuestaria, un cambio de política, de tal manera que se fijara en los problemas que están pasando determinados colectivos; no ha tenido valor para sentarse con los colectivos que han demandado su implicación en los problemas", de manera que "durante mucho tiempo ha estado dando la espalda a la hostelería, al comercio, al sector de la nieve, y se ha visto ese malestar en las calles porque la gente está muy harta".

Ha dicho que "se está poniendo el foco en determinadas cuestiones y la gente que no tenía culpa está sufriendo las consecuencias de forma muy severa". Para Morón, "hay un montón de colectivos que lo están pasando muy mal y el Estado no ha estado a la altura, no ha sabido estar cuando los ciudadanos lo necesitaban".

Ha señalado que "la función primordial de las Administraciones públicas es gestionar los servicios públicos y, cuando hay una situación de estas características, estar a la altura", pero "hay muchos ciudadanos que han tirado la toalla porque se han dado cuenta de que no ha sido así, que cuando más necesitaban de esa ayuda no la han recibido".

ESTRATEGIA

El líder de VOX en Aragón ha recordado que su partido cree que la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica --que no firmó-- es "como un brindis al sol" porque "se fundamenta en una serie de cuestiones de carácter muy general con un componente ideológico muy importante que, en gran medida, no compartimos", en alusión expresa a la Agenda 2030, inspirada en unos principios que su formación no comparte. "La sociedad aragonesa tiene sus particularidades y en primer lugar tendrían que haber valorado qué sectores se han visto más afectados".

Santiago Morón teme que las medidas que ha planteado el Gobierno de Aragón para el sector de la nieve "lleven a ninguna parte", subrayando que algunas "no se van a poder aplicar si no hay temporada". También ha criticado el plan de empleo propuesto por el Gobierno regional, preguntándose "si va a ser como un Plan E del Gobierno de Zapatero".

En realidad, "no se han buscado soluciones para este sector, que va a perder fuelle; el año que viene muchas personas no van a poder abrir y ese plan habrá fracasado", ha vaticinado.

Ha pronosticado que "va a haber una reconversión, pero a peor". "Hay una serie de sectores que funcionaban bien y no necesitaban ninguna reconversión y, ante ese cierre obligatorio, lo justo y oportuno habría sido subvencionar esas pérdidas o, al menos, una parte importante". Se ha quejado de que "no están llegando ayudas a la hostelería".

"Yo no digo que el turismo no necesitara pequeños ajustes, pero cuando somos una potencia mundial quizá no convendría hacer cambios o hacer los justos porque nos estamos jugando mucho".

FONDOS EUROPEOS Y DEL ESTADO

Ha considerado que los fondos europeos y del Estado que se están prometiendo para reactivar la economía "tendrían que ir al tejido productivo aragonés para mantenerlo", no para iniciar una reconversión de varios sectores, porque pese a que se puedan hacer cambios, "no se pueden desmontar el turismo y la nieve y reinventarlos y destinar todas las subvenciones a la transición ecológica, social, digital y feminista, que no es que sean en sí malas ni buenas, pero no responden a las necesidades".

En este contexto, "da la impresión de que va a llegar dinero pero no se va a emplear en aquellas obras que realmente pudieran marcar un poco el futuro de esta Comunidad", sino que "posiblemente, las subvenciones acabarán en manos de grandes empresas y no llegarán a los autónomos y pequeños empresarios".

Ha dicho que "en la España Vaciada necesitamos que la gente pueda estar ahí trabajando", como en el caso de la provincia de Teruel. Ha agregado que "un parque eólico o fotovoltaico requiere de muy poquitas personas una vez está en funcionamiento", por lo que "si la inversión que va a haber va a ser crear extensiones sin fin de parques eólicos, lo único que se va a conseguir es tener un paisaje futurista en Teruel, pero la gente va a tener que abandonar sus pueblos, como está pasando en Andorra, que sigue perdiendo población".

"Todos esos planes de transición ecológica no llevan a ningún sitio y esas empresas que se iban a asentar no se están asentando, por lo tanto la comarca --de Andorra-Sierra de Arcos-- está abocada a una pérdida progresiva de población", ha aseverado.

En su opinión, "la política, en ese aspecto, es errónea" porque "se tendrían que apoyar más proyectos de pequeños empresarios y autónomos porque ese es el futuro; ese era el modelo de sociedad que teníamos antes de la pandemia y ahora esos fondos se quieren emplear en grandes proyectos", y se ha preguntado "a quién van a beneficiar".

AYUDAS DIRECTAS

VOX siempre ha defendido las ayudas directas. "Enseguida se nos ha tachado de insensatos", pero si se financia a empresas para que paguen alquileres o costes de la Seguridad Social "en algún momento van a tener que devolver ese dinero y, si no tienen suficientes ingresos, al final estarán abocadas al cierre y hay unos fondos ICO que vamos a acabar pagando todos".

"Ese gasto se podría haber invertido en una ayuda directa para que esas personas hubieran podido salir adelante y no se hubieran empeñado en esos fondos que no van a poder pagar", ha manifestado, tras lo que ha opinado que "en algunos sectores las ayudas directas son totalmente indispensables".

Ahora "lo que estamos consiguiendo es que las empresas se estén endeudando hasta las cejas", ha criticado Santiago Morón, quien ha pronosticado que "probablemente acabarán cerrando y encima nos vamos a encontrar con un problema financiero importante, que el Estado tendrá que hacer frente a esos préstamos que ha avalado" a través del ICO.

CACEROLADAS

"Las protestas, en general, son una forma democrática de expresarse; la gente está muy harta y de alguna manera tiene que expresar ese hartazgo", ha dicho Santiago Morón en referencia a las caceroladas que se suceden en los municipios pirenaicos.

"Nunca defenderemos las actitudes violentas o defensivas a modo personal", ha recalcado, opinando que "la mejor forma de protestar es tener una actitud responsable a la hora de ir a votar y conocer lo que dicen los partidos".