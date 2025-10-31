Muere un hombre atropellado en la Z-30 de Zaragoza tras un posible desvanecimiento

Rotonda Ciudad de Toulouse de Zaragoza, donde se ha producido el siniestro.
Rotonda Ciudad de Toulouse de Zaragoza, donde se ha producido el siniestro. - ELABORACIÓN PROPIA
Europa Press Aragón
Publicado: viernes, 31 octubre 2025 14:10

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 72 años ha fallecido este viernes en un cruce de la Z-30 de Zaragoza atropellado por una furgoneta tras un posible desvanecimiento sobre la calzada.

El suceso se ha producido sobre las 13.00 horas en la intersección entre la Z-30 y la rotonda Ciudad de Toulouse, entre los distritos zaragozanos de Universidad y Casablanca, según han informado desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Fuentes municipales han apuntado también que, en el momento del atropello, la furgoneta circulaba correctamente por su carril y que el conductor no ha podido hacer nada para evitar arrollar al hombre con las ruedas traseras del vehículo.

La Policía Judicial de Policía Local mantiene abierta la investigación.

