El Museo Pablo Gargallo recibirá 19.740 euros para nuevos recursos de accesibilidad

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ZARAGOZA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza destinará 19.741,35 euros procedentes de depósitos prescritos a la creación de nuevos recursos de accesibilidad en el Museo Pablo Gargallo. La actuación se financia mediante el procedimiento de prescripción adquisitiva de depósitos abandonados durante más de veinte años, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece que estos fondos deben destinarse, entre otros fines, a extender la accesibilidad universal de entornos, bienes y servicios.

En este caso, los depósitos prescritos corresponden a garantías constituidas en metálico durante el año 2000 y anteriores, que no habían sido reclamadas ni devueltas en el plazo legal establecido. El importe total asciende a 19.741,35 euros y ha sido incorporado al Presupuesto Municipal de 2026 mediante una generación de crédito aprobada por el Área de Hacienda y Fondos Europeos.

"Convertimos unos recursos que llevaban años inmovilizados en una inversión útil para la ciudad y para las personas", ha declarado la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, quien ha explicado que "gracias a este procedimiento podemos seguir avanzando en la accesibilidad de nuestros equipamientos culturales, garantizando que cualquier ciudadano, con independencia de sus capacidades, pueda disfrutar del patrimonio municipal en igualdad de condiciones".

Ha agregado que "esta actuación demuestra, además, que una gestión eficiente de los recursos públicos también puede traducirse en más inclusión y más oportunidades", ha añadido la consejera. Los recursos se destinarán a mejorar la accesibilidad de la exposición permanente del Museo Pablo Gargallo mediante la creación de contenidos audiovisuales adaptados. Los trabajos incluyen la elaboración de vídeos que se reproducirán en distintos monitores del museo y sobre los que se incorporarán diferentes capas de accesibilidad para facilitar el acceso a personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva.

Entre las medidas previstas figuran la incorporación de lengua de signos española, subtitulados sincronizados, audiodescripciones, pictogramas adaptados y traducciones en inglés y francés, con el objetivo de favorecer una experiencia cultural más inclusiva y accesible para todos los públicos.

Las actuaciones serán ejecutadas por el Servicio de Cultura y se enmarcan en la apuesta municipal por avanzar en accesibilidad universal en los equipamientos públicos de la ciudad. Esta estrategia, coordinada desde el Área de Políticas Sociales, tuvo como hito la aprobación de la Ordenanza de Accesibilidad y Derechos, que ha sido desplegada en los últimos años con actuaciones como esta.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido varias distinciones a nivel nacional e internacional, como el Premio Reina Letizia de Accesibilidad o el Access City Award 2026 de la Comisión Europea. Esta es la segunda vez que el Área de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza impulsa un procedimiento para financiar actuaciones de accesibilidad con fondos procedentes de depósitos prescritos.

En 2024 ya se destinó una partida de 257.904,93 euros, correspondiente a 488 depósitos constituidos en 2002, a distintas obras de mejora de la accesibilidad en el Auditorio de Zaragoza, entre ellas la renovación de un ascensor, la adaptación de baños y taquillas, la instalación de un bucle magnético y otras actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas.