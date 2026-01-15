El Museo Pablo Serrano de Zaragoza exhibe 27 obras de una colección privada en 'El susurro hecho imagen'

El director del Museo Pablo Serrano, Julio Ramón, y el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, en la presentación de la exposición 'El susurro hecho imagen. La denuncia en la colección Escolano Olivares’. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El IAACC Pablo Serrano inaugura este jueves una nueva exposición con fondos de la colección Escolano Olivares, que bajo el título 'El susurro hecho imagen. La denuncia en la colección Escolano Olivares', reúne a 20 artistas que, a través de 27 obras, convierten su voz en un grito de denuncia ante situaciones injustas.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, y el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, han presentado en rueda de prensa la exposición, que podrá visitarse hasta el 5 de abril en la sala 011 del museo.

En 1996, Román Escolano y Carmen Olivares, con el beneplácito de su hijo, donaron su colección de obra gráfica a todos los aragoneses, entrando a formar parte de las colecciones del museo Pablo Serrano.

La colección recoge la pasión de cuatro décadas en las que ésta fue creciendo con empeño, entusiasmo y esfuerzo, dado que la obra gráfica exigió mucha documentación, estudio y búsqueda.

LA IMPORTANCIA DE LOS COLECCIONISTAS

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha destacado que los coleccionistas son "muy importantes en la vida cultural de una comunidad, pero se deben dar unos requisitos para que tengan trascendencia social": disponer de una colección coherente, de calidad, que esté en contexto con la vida cultural de la comunidad, que aúne tradición y perspectiva de futuro y que tenga en cuenta la responsabilidad social del coleccionista.

"La colección Escolano Olivares reúne todos estos requisitos, con piezas muy relevantes que fueron coleccionadas con mucha coherencia" y donadas a los aragoneses, "una colección que costó toda una vida poner en pie", con un "fuerte acento aragonés", pero también abierta a toda España, ha resaltado.

"Aragón tiene muchos ejemplos de coleccionistas con responsabilidad social y queremos transmitir nuestro reconocimiento a todos ellos", ha afirmado Olloqui.

Por su parte, el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, ha señalado que esta muestra "enriquece" los actos previstos con motivo del bicentenario del fallecimiento de Goya "con la vista puesta en el arte contemporáneo", pero también en como la obra del genio de Fuendetodos sigue influyendo en los creadores, en este caso como un "vehículo de denuncia para los artistas".

La obra de Francisco de Goya, a través de las estampas de sus series como los Desastres de la guerra o los Disparates, son el germen y la inspiración que ha llevado a muchos artistas a utilizar la obra gráfica como vehículo de expresión para denunciar la realidad de su tiempo.

Las obras que forman parte de esta exposición beben de este espíritu de denuncia ya que, como a Goya, la obra gráfica da a los artistas la libertad creativa y la capacidad de multiplicar su mensaje a través de estas obras seriadas.

TRES CARPETAS

Las creaciones se distribuyen en tres carpetas --Carpeta 'Homenaje a Salvador Allende'; Carpeta 'Mutilados de paz'; y Carpeta 'Serigrafías' de Equipo Crónica-- y una selección de obras que responden a la misma temática de artistas como Joan Brossa, Equipo Realidad o Sergio Abraín.

La carpeta titulada 'Homenaje a Salvador Allende' contiene once estampas, numeradas y firmadas, de once autores plásticos españoles: Martín Chirino, Antonio Saura, José Guerrero, Rafael Canogar, Manuel Hernández Mompó, José Luis Fajardo, José Caballero, Juan Genovés, Equipo Crónica, José Hernández y Lucio Muñoz.

El objetivo de esta carpeta, editada por Grupo 15, era mostrar la solidaridad con el pueblo chileno tras el golpe militar de Pinochet, y en ella participan los artistas más destacados del momento que ponen su arte al servicio de la denuncia del levantamiento militar, pero sobre todo de llamada de atención ante la fragilidad de la democracia, tanto en Chile, como en España, donde la transición está echando a andar y la democracia todavía es incipiente.

MUTILADOS DE PAZ

La carpeta artística 'Mutilados de paz' está conformada por cuatro serigrafías de Manolo Millares, con un poema de Rafael Alberti. Esta es la segunda obra gráfica seriada de Millares, tras su participación con una litografía en la carpeta de 'El Paso' en 1960, y la dedica a su padre, Juan Millares Carló, poeta, dibujante y catedrático de instituto, que fue represaliado políticamente después de la Guerra Civil.

El informalismo pictórico de Millares se caracteriza por la materia, sus obras con sacos agujereados, arpilleras y cuerdas en las que pegaba objetos de desecho. Sobre estos aplicaba la pintura con técnicas como el 'dreeping' --goteo--.

Trasponer esta plasticidad a la obra gráfica es todo un reto y Millares lo consigue mediante el juego de las manchas informes, los signos y el empleo de los tonos claros y oscuros, que aportan profundidad al aspecto plano de las tintas de la serigrafía. Como en su pintura, cargada de dramatismo, Millares continúa con la temática de denuncia en su obra gráfica.

EQUIPO CRÓNICA

El valenciano Equipo Crónica es uno de los grupos artísticos que renovaron el panorama artístico español en la segunda mitad del siglo XX.

Formado inicialmente por Juan Antonio Toledo, Manuel Valdés y Rafael Solbes, el abandono del primero dejó a Valdés y Solbes como representantes del grupo.

Caracterizados por la vinculación a corrientes del pop proveniente de Estados Unidos, son el ejemplo de arte pop a la española, y formalmente se inserta en la renuncia al informalismo y la vuelta a la figuración.

Esta carpeta es casi inaugural del grupo y coincide con la primera exposición del "equipo" formado ya sólo por Solbes y Valdés. Son cinco serigrafías donde la referencia a lo goyesco está muy clara en la titulada 'Muchedumbre', pero donde también el lenguaje visual e impactante de la "estampa popular" y los iconos publicitarios americanos son utilizados claramente con un fin de denuncia política.

Dentro de la selección de obras no incluidas en carpetas, el inconformismo va a ser el que guía a los artistas a expresarse, siendo los años finales del franquismo un momento clave en el uso de la obra gráfica como herramienta de denuncia y compromiso político.

El expresionismo goyesco sigue estando presente en la obra de Abraín o de Verdes, si bien los lenguajes del pop son visibles en la obra del Equipo Realidad o Juan Gomila, o en menor medida el estilo personal de Ventura Cores.

El lenguaje artístico de Jordi Benito (instalaciones y body art principalmente) cobran especial fuerza en esta obra titulada 'Militar-Art', así como los poemas visuales de Joan Brossa, como es el caso de la obra 'Espanya 75'.