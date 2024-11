El Museo de Teruel expone la obra de la primera mujer fotoperiodista de España con 'Joana Biarnés. Moda a pie de calle'

TERUEL 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espacio de exposiciones temporales del Museo Provincial de Teruel acoge desde este jueves y hasta el 2 de febrero de 2002 la exposición 'Joana Biarnés. Moda a pie de calle', organizada junto a la Fundación Photographic Social Vision, entidad que custodia el Archivo Joana Biarnés, la primera mujer fotoperiodista de España que, a su vez, fue una de las pioneras en dedicarse profesionalmente a la fotografía de moda.

La muestra, ideada y comisariada por el historiador y crítico de arte y moda Josep Casamartina i Parassols, es uno de los últimos proyectos en los que intervino la fotógrafa catalana y que más ilusión le produjo antes de que su fallecimiento le impidiese conocer la gran acogida que tuvo la muestra a su paso por el espacio Tinglado 2 del Ayuntamiento de Tarragona, la Sala Muncunill del Ayuntamiento de Terrassa y la Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid.

Esta exposición revisa esa faceta de Biarnés en las décadas de los años sesenta y primeros setenta, desplegada entre Barcelona y Madrid, y la capta sin afectaciones ni esteticismos.

Los detalles de la muestra los han dado a conocer en rueda de prensa la diputada delegada Museo Provincial de Teruel, Beatriz Martín; la directora del Museo de Teruel, Beatriz Ezquerra; la conservadora del Museo de Teruel, Sara Civera; la coordinadora de la Fundación Photographic Social Vision, Inma Cortés; y el comisario de la exposición y Director de la Fundació Antoni de Montpalau, Josep Casamartina i Parassols.

El comisario ha explicado que "es una mirada a la moda muy sencilla, muy diferente de lo que era la fotografía de moda, que se trataba de sofisticar mucho a las modelos, como una cosa seductora e inaccesible". Frente a ello, Biarnés destaca por 2una manera de fotografiar muy directa".

Las fotografías de Barnés trascienden la estética para trasladar al visitante un discurso "muy interesante", como ha explicado la coordinadora de la Fundación Photographic Social Vision. "Más allá de las fotografías, que son bonitas y especialmente el archivo de moda es muy bonito, explicaba una época de la Transición que muchos habían documentado pero nunca desde la mirada de una mujer, y eso nos pareció muy importante", ha destacado, a la vez que ha resaltado la "calidad humana" de la fotoperiodista.

"Era una mujer con valores muy estrictos, a nivel profesional tenía un rigor muy, muy claro. Su padre, cuando ella decidió irse de Terrassa para trabajar primero en Barcelona y después en Madrid, le dijo dos cosas que le calaron durante toda su trayectoria: 'eres una mujer, no será fácil, y te pido solo una cosa y es que no me hagas bajar la cabeza'" y ello fue "su premisa en toda su vida personal y profesional", ha señalado.

LA RELACIÓN DE JOANA BIARNÉS CON LA MODA

Biarnés ya se había abierto camino como fotoperiodista cuando se adentró en el mundo de la moda, lo que le debe a la directora de la revista La Moda en España, Pilar de Ávia, quien pidió su colaboración en 1959 para cubrir las crónicas, sobre todo las que hablaban de la alta costura barcelonesa. Ello propició que contactara con los principales representantes a nivel nacional.

En 1963, empezó a trabajar para el diario Pueblo donde, además de sus habituales reportajes de actualidad, deportes y sociedad, continuó dedicándose a la moda a raíz de un suplemento semanal, lo que le abrió las puertas de los principales modistos de Madrid.

Así, se convirtió en la cronista regular y sistemática del 'glamour' de la capital española y retrataba a menudo a personajes con quienes mantuvo "mucha amistad", como Lucía Bosé, Karina, Natalia Figueroa o Raphael. Su recomendación resultó clave para la elección del vestido de André Courrèges con el que Massiel interpretó la popular canción "La, la, la", que ganó el Festival de Eurovisión de 1968, ayudando así a crear uno de los iconos españoles de los años 60.

En este ámbito, tan dado a las fantasías y la sofisticación, ella situó las modelos en la calle, sin buscar escenarios fastuosos o extravagantes ni tampoco evasiones estéticas, y captó la realidad de cada imagen y su tiempo.

La exposición presenta un conjunto de imágenes realizadas con esa mirada propia que muestran le evolución radical de la moda, pasando de lo serio, clásico y formal, al concepto de lo elegante que se estaba gestando en París con los discípulos de Balenciaga y al desenfreno anticonvencional que imponían las calles de Londres a finales de los 60 y al movimiento 'hippie'.

Este recorrido, compuesto por casi un centenar de fotografías de su Archivo, comienza con Asunción Bastida, quien formaba parte de los llamados 'Cinco Grandes' de la alta costura española, con sus maniquíes situadas en el paseo de Gràcia, entre las que figura la oscense Vicki Ballarín, o reportajes para otras marcas situados en Parque Güell.

MODELOS EN CALLES Y PLAZAS

Continúa con los modelos de Lino, otro famoso modista madrileño, que también pertenecía a la Cooperativa de Alta Costura, para el que Biarnés trabajó situando a sus modelos en calles y plazas, o de otros modistas como Vargas Ochagavía, con una joven Pilar Bardem, en sus inicios de maniquí de moda.

También hay imágenes de Carmen Cervera --la actual baronesa Thyssen-- probándose el traje de novia para su boda con el actor Lex Barker, o modelos de Carmen Mir, otra componente de la citada cooperativa.

La muestra recoge también los reportajes que hizo Joana Biarnés para importantes peleteros como Villagroy, Herrera y Rodero o José Luis, colaborador de Balenciaga y socio de su directora en Madrid.

Además, la fotoperiodista de Terrassa viajó a París y Londrés para realizar instantáneas de las creaciones de Courrèges, Paco Rabanne o Mary Quant, al igual que hizo con la 'Gauche Divine' barcelonesa asidua a la discoteca Boccaccio o la eclosión de la moda 'Ad Lib' en Ibiza.

El proyecto incluye fotografías de Massiel, Karina, Tita Cervera o Marisol, perfectamente integradas en las corrientes de la moda más contemporánea de su tiempo, junto a modelos icónicas de los años sesenta. Un círculo que abarca de la alta costura al 'prêt-à-porter' y de la rigidez de los salones elegantes a la libertad absoluta de la calle.

Del mismo modo, fue testimonio atento de los cambios y se involucró en ellos, razón por la cual el discurso expositivo incluye su trayectoria vital y la proyección de fragmentos del documental 'Joana Biarnés. Una entre todos', con entrevista a la propia fotógrafa.