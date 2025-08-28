Museos de Mequinenza estrena una exposición temporal que recorre 160 años de dureza del trabajo minero

Exposición 'El mundo de los mineros: el trabajo minero en la fotografía histórica'. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

Museos de Mequinenza acoge, hasta abril de 2026, la exposición temporal 'El mundo de los mineros: el trabajo minero en la fotografía histórica', que hace un recorrido de 160 años en torno a la dureza de estas labores.

Un proyecto, impulsado por Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia y Museo de las Minas de Sal de Wieliczka que, a través de 31 fotografías en blanco y negro, recorre 160 años de explotación minera en 30 minas de 18 países de tres continentes, principalmente en Europa, pero también de Norteamérica y Australia, ha informado el Ayuntamiento de Mequinenza.

La muestra está instalada en el Museo de la Historia y brinda la oportunidad de comparar las condiciones de trabajo en la treintena de minas representadas en la exposición, las herramientas y equipos utilizados, la iluminación o la vestimenta de los mineros.

Además, ofrecen una mirada al interior de minas dedicadas a la extracción de sal, hulla y lignito, plata, oro, cobre, mineral de hierro, cobalto, mercurio y piedra caliza. Las instantáneas tienen un denominador común: son antiguas y muestran a los mineros en diferentes momentos de su trabajo.

La extracción de materias primas con taladros, el momento previo a la detonación de cargas, el descenso de personas en ascensor al subsuelo, el transporte del material excavado en vagonetas empujadas por personas o tiradas por caballos o máquinas, el funcionamiento de cabrestantes, un grupo de carpinteros mineros construyendo entibaciones de madera o topógrafos realizando mediciones.

Mequinenza está representada en la exposición con una imagen histórica de dos mineros en la Mina Virgen del Pilar, que refleja la dureza del trabajo en la cuenca y el escaso espacio con el que contaban los mineros para desempeñar sus labores.

La exposición puede visitarse de martes a viernes de 09.00 a 13.00 horas y los fines de semana en el horario habitual de las visitas guiadas a los Museos de Mequinenza.