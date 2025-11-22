Natalia Chueca asiste al campeonato autonómico de Natación organizado por Special Olympics Aragón

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entrega las medallas de una de las pruebas del campeonato autonómico de natación organizado por Special Olympics y que reúne a 130 deportistas en el Stadium Casablanca. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asistido este sábado por la mañana al torneo autonómico de natación de Special Olympics que reúne a 130 deportistas de diferentes asociaciones en las piscinas de Stadium Casablanca.

La regidora municipal ha saludado a los organizadores y participantes y ha entregado las primeras medallas de una competición que cuenta con deportistas de FERDIS (La Rioja), VALENTIA (Teruel), ADISPAZ (La Almunia), AMIBIL (Calatayud), Polideportivo Aragón y Special Olympics Aragón (Zaragoza), además de una delegación llegada del Principado de Andorra.

Los competidores buscan superarse a lo largo de toda la jornada en una sucesión de pruebas que incluyen 25, 50 y 100 metros en los estilos libre, espalda y braza. También hay pruebas adaptadas de 25 metros con flotación y asistida y 10 metros andando, además de la prueba de relevos 4x50 libres.

La ceremonia de clasura se celebrará a las 18.00 horas.