Navidad en Zaragoza: El Belén y las atracciones del Pilar superan los 2,5 millones de visitas

Tobogán de nuemáticos en la plaza del Pilar de Zaragoza con motivo de la Navidad - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Casi 2,6 millones de personas han pasado por la plaza del Pilar de Zaragoza en el primer mes desde el encendido navideño, que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, según los datos registrados por las cámaras de conteo.

Además de los visitantes al mercado y los atractivos instalados en la plaza durante estas fechas, un total de 334.976 personas han acudido al Belén, 20.016 han patinado en la pista de hielo y otras 14.955 han disfrutado del tobogán de trineos ubicado frente al Ayuntamiento.

En cuanto a la última semana, del 22 al 28 de diciembre, han visitado la plaza del Pilar un total de 596.245 personas, de las que 421.546 lo han hecho durante el puente festivo --del 24 al 28 de diciembre--. La jornada con más tránsito ha sido este domingo, 28 de diciembre, con unas 129.000 entradas.

Asimismo, esta semana también se han registrado 90.101 visitas al Belén, de las que 46.099 han sido entre los días 24 y 28 de diciembre; mientras que los trineos han tenido estos siete días un total 8.276 descensos y han patinado sobre hielo 11.023 personas esta semana.