Nolasco critica la segregación por sexos en la mezquita y PSOE replica que "deje de hablar mal de la imigración"

ZARAGOZA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha pedido este viernes al PSOE, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que "vaya a la mezquita de Huesca o a la que quiera" y compruebe la segregación por sexos, en alusión a las diferentes puertas de acceso para hombres y mujeres. El portavoz adjunto del PSOE, Darío Villagrasa, le ha reclamado que "deje de hablar mal de la inmigración".

En el transcurso de una interpelación de Villagrasa a Nolasco, el vicepresidente primero ha proclamado que "en España los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos" y ha tildado de "increíble" que el PSOE diga que este comentario de Nolasco sobre una mezquita de Huesca "es un bulo". Nolasco ha dicho que "las mujeres no pueden tocar el Corán con las manos, tienen que hacerlo con guantes".

Al respecto, Villagrasa ha exigido a Nolasco que "deje todos los días de hacer mensajes que alientan al odio porque Aragón no es así y usted representa a todos y debe tener más categoría para no subir un 'tuit' diciendo cuestiones que son eminentemente falsas".

Se ha preguntado "cómo no vamos a bajar en población cuando necesitamos la inmigración y lo único que ven es que uno de los máximos responsables solo hace que decir barbaridades", añadiendo que en Aragón "nunca hemos sido así" y ha pedido a Nolasco "que sus amigos del Consejo de Gobierno le instruyan en lo que ha sido siempre Aragón".

INSULTO DE URBÁN

Además, Nolasco ha agradecido que los grupos de PP y VOX le hayan apoyado en una reunión de la Junta de Portavoces en la que no se ha aprobado una propuesta de declaración institucional en relación al insulto que profirió esta semana el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán en Zaragoza, llamando "bastardo" a Nolasco. La propuesta de declaración institucional no ha sido aprobada al requerir la unanimidad.

Nolasco ha dicho que "la izquierda" le ha llamado "nazi, xenófobo, rancio, infame, retrógrado, rey del chiringuito y bastardo", señalando que "una cosa es decir 'usted está mintiendo' y otra decir 'usted es un hijo de puta", tras lo que ha observado que "Urbán se ha reafirmado con sorna".

Sobre esta cuestión, Villagrasa ha recordado que la portavoz del grupo socialista, Mayte Pérez, ha condenado este jueves el insulto en la tribuna de oradores de las Cortes.

"No me parece bien que le insulten porque es mi vicepresidente", ha dicho Villagrasa, indicando que "cuando uno tiene su responsabilidad política debe medir sus palabras", a lo que ha añadido: "No me gustó cuando llamó matón a un ministro, con lo cual intente usted también imprimir cierta corrección y moderación en la política".