Nolasco dice que el TC da "otra vez" la razón a VOX al tumbar la ley de renovables de Aragón

ZARAGOZA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado este viernes que el Tribunal Constitucional ha "otra vez" la razón a su formación al declarar inconstitucional la ley de renovables de la Comunidad.

"VOX fue el único partido que votó en contra, y en conciencia. Y el Constitucional nos ha dado la razón. El Decreto Ley era un decreto vacío, no sirve para nada. Sólo para lavar y esconder las malas acciones de Lambán, de Aliaga, de CHA y de Podemos", ha manifestado Nolasco.

"Ni era supuesta ni era regulación. Era una pantomima para lavar la imagen del gobierno social comunista y limpiar los presuntos atropellos cometidos. Alegaban urgencia para que parezca que habían hecho algo para regular las energías renovables", ha sostenido.

"Pero todos ellos no han hecho nada para regular el paisaje. Lo único que han hecho ha sido vender Aragón. Ha sido tal el destrozo y atropello que decidieron hacer ese decreto ley que no concretaba nada", ha añadido.

A este respecto, ha destacado que el TC ha dado la razón a VOX "porque fue el único partido que votó en contra diciendo que esto no era más que una estafa que no ha servido para nada".

"Se ha primado siempre el interés particular de las empresas, de los partidos, por encima del interés general que supone la protección del paisaje, de la ganadería, de la flora, de la fauna, del turismo rural. Es algo aberrante lo que se está haciendo en Aragón", ha criticado.

Nolasco ha reconocido que en VOX están "hartos de que Aragón sea el ring de boxeo entre Lambán y Sánchez" y ha sostenido que el TC dice que la norma "excedía la capacidad legislativa de Aragón" al abordar aspectos que competen al Estado y que "no había motivo de urgencia".

VOX PRESENTARÁ UNA PROPOSICIÓN DE LEY

La alternativa de VOX Nolasco ha señalado que "hay que hacer una ley de patrimonio natural de Aragón", en la que estaban trabajando cuando estaban en el Ejecutivo, y ha anunciado que presentarán una proposición de ley que incluya "un mapa de zonas negras y blancas" que indique dónde se pueden poner placas y molinos y dónde no.

"Queríamos hacerlo, ante las reticencias de nuestro socio de gobierno, que siempre demoraba para el día después, para el día de mañana las reuniones sobre este asunto", ha afirmado.

"Cuando vimos lo que pasó ayer, en la votación del clúster del Maestrazgo, nos dimos cuenta de que el PP, el PSOE y el PAR, están a favor de la destrucción del paisaje de Aragón, y estarán también, no sé, en el futuro, en el consejo de administración de estas empresas. Pero no es todo dinero, las cosas no se hacen así. Esto es pan hoy y hambre para mañana", ha concluido el portavoz de VOX en las Cortes de Aragón.