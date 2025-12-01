Nolasco insta a Hernández a acordar la concertación de todo el ciclo de Bachillerato para el próximo curso

El portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, este lunes frente al Servicio Provincial de Educación en Teruel. - VOX

TERUEL 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha garantizado este lunes el apoyo de los 7 votos del grupo parlamentario Vox para la concertación de todo el ciclo de Bachillerato de cara al próximo curso mediante un proyecto de ley o una modificación presupuestaria. Así lo ha trasladado junto a la sede del Servicio Provincial de Educación, en Teruel.

Nolasco ha recordado que el pasado 24 de noviembre, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, visitó el Colegio Las Viñas de Teruel y afirmó que dicho centro podrá acogerse "al concierto educativo en 2º de Bachillerato a partir del próximo curso 2026/2027", algo que supeditó a que "haya presupuestos autonómicos en 2026".

Así aparece publicado en el portal Aragón Hoy del Gobierno de Aragón. Nolasco ha analizado que el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, "hace 'ghosting' a la consejera Hernández dado que no presenta el techo de gasto ni el presupuesto". "No sabemos qué entiende por inminente", ha recalcado.

Para Nolasco es "poco ambicioso" el hecho de que únicamente el Ejecutivo autonómico anuncie el concierto para 2º de Bachillerato, por lo que ha reclamado "el concierto tanto para 1º como 2º de Bachillerato a partir del próximo curso".

La información publicada en el portal web Aragón Hoy afirma que "supondrá una inversión inicial de 3 millones de euros para el primer cuatrimestre del curso 2026/2027".

En cualquier caso, Nolasco ha estimado que la concertación de todo el ciclo de Bachillerato al completo "vendrían a ser unos 20 millones de euros".

En respuesta, Nolasco ha afirmado que es "perfectamente viable" para el Gobierno de Aragón y ha propuesto para ello "eliminar los 33 millones de la Estrategia Aragonesa contra el Cambio Climático" o los "5,2 millones euro para sindicatos y patronal del Decreto-Ley 4/2025" que el Gobierno de Aragón convalidó en el pleno del 2 de julio de este año con el voto en contra de Vox.

"Es algo que se puede hacer y todavía sobraría dinero", ha añadido. Ha incidido también en que "el Gobierno de Aragón recaudó en 2024 la cifra de 119 millones euro más de lo que había previsto".

Nolasco ha emplazado a Hernández o al presidente Jorge Azcón a mantener una reunión y acordar un Proyecto de Ley o modificación presupuestaria que permita aplicar la concertación de Bachillerato en sus dos cursos al completo a partir del curso escolar 26/27.