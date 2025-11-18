Nolasco (Vox) anima al IAM a "condenar el uso del burka y el niqab en los espacios públicos para defender a la mujer"

TERUEL 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha exigido este martes, en rueda de prensa, la "prohibición del burka y el niqab en todo espacio público" en Aragón y España para "defender a la mujer" y ha animado al IAM a condenar su uso en la esfera pública.

Así lo ha planteado junto al Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Sexual (CAIVIS) de Teruel, minutos después de que la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas, haya presentado la campaña del Gobierno de Aragón con motivo del 25N. En respuesta, ha animado al IAM "a que incluya en estos actos una condena al uso del burka y niqab en los espacios públicos".

Nolasco, acompañado de las concejales en el Ayuntamiento de Teruel, Elena Fernández y Verónica Luz, ha argumentado: "Defendemos la dignidad de la mujer y estamos en contra de las prácticas del islam que denigran y tratan de eliminar la identidad de las mujeres y las niñas de la vida social".

Ha cargado contra lo que ha denominado "una falsa noción de tolerancia que suponga la propagación del islam en Aragón" y ha enfatizado "el rechazo a la islamización de España que pretende anular y someter a la mujer".

Ha recordado que "la ex ministra de Igualdad y ex secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ya propuso en el año 2010 trabajar para erradicar el burka y el niqab". Del mismo modo, Nolasco ha incidido en que varios países han establecido "restricciones al uso de prendas que ocultan el rostro humano en el espacio público", mencionando a Francia (2010), Bélgica (2011), Austria (2017), Dinamarca (2018), Países Bajos (2019) y Suiza (2021).

La iniciativa que Vox ha registrado en las Cortes de Aragón, que de aprobarse se remitirá a las Cortes Generales para su aprobación definitiva, es una proposición de ley orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público. El grupo parlamentario de Vox ha hecho uso del artículo 87.2 de la Constitución Española, que faculta a los Parlamentos autonómicos a "solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley".

Esta proposición de ley orgánica incorpora al ordenamiento jurídico español una "prohibición general de uso en el espacio público de las prendas de vestuario conocidas como burka y niqab, con objeto de establecer su carácter ilícito y dejar sentado el principio de que su utilización no podrá ser objeto de tutela jurídica", ha argumentado el portavoz.

De igual manera, modifica la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, con la finalidad de "sancionar la utilización de dichas prendas de vestuario, así como la acción de obligar a su uso por parte de padres o tutores, y de fijar las sanciones apropiadas".

También, ha expuesto Nolasco que modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para "asegurar que la reincidencia en dicha conducta sea sancionada en todo caso con la expulsión del territorio nacional cuando sea realizada por extranjeros".

Por último, esta proposición de ley modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el propósito de "contemplar específicamente la sanción penal de quien pretenda imponer a otra persona esa misma conducta ilícita del uso de las prendas denominadas nicab y burka", ha apostillado el portavoz.